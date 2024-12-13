Libérez la Croissance avec le Créateur de Vidéos d'Activation des Revenus Ultime

Créez facilement des vidéos puissantes d'activation des ventes en utilisant la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen. Aucune compétence en montage vidéo requise pour augmenter vos revenus.

Créez une vidéo d'instruction concise de 90 secondes destinée aux responsables informatiques et aux formateurs techniques, détaillant les aspects fondamentaux de notre plateforme vidéo AI. Le style visuel doit être épuré, moderne et très informatif, avec un texte à l'écran clair et une voix off masculine professionnelle et calme. Utilisez la génération de voix off robuste de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour expliquer clairement des concepts techniques complexes, démontrant la facilité d'utilisation de la plateforme pour une création de contenu rapide.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit convaincante de 2 minutes, adaptée aux équipes de vente mondiales et aux chefs de produit, mettant en avant les fonctionnalités innovantes de notre système avec un style visuel dynamique et engageant qui met en valeur les éléments de l'interface utilisateur de manière efficace. Employez divers avatars AI pour présenter les fonctionnalités clés et utilisez la fonction de sous-titres/captions de HeyGen pour soutenir la compréhension multilingue, garantissant que le contenu résonne avec un public mondial et simplifie l'explication de la proposition de valeur du produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo ciblée de 60 secondes pour les spécialistes des opérations de vente et les administrateurs SaaS, illustrant comment les intégrations fluides contribuent à l'activation des revenus. La vidéo doit adopter un style de superposition graphique animé qui est succinct et optimiste, en utilisant les 'Templates & scenes' de HeyGen pour assembler rapidement des métaphores visuelles engageantes. Concentrez-vous sur la fluidité du flux de données et les avantages tangibles de nos solutions intégrées, améliorant l'écosystème global des ventes.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de formation à la vente d'une minute, conçue pour les responsables de l'activation des ventes et les spécialistes de l'intégration, destinée à éduquer rapidement les nouvelles recrues sur une fonctionnalité spécifique du produit sans nécessiter de compétences en montage vidéo. Le style visuel et audio doit être amical, instructif et professionnellement accessible, mettant en vedette un des avatars AI de HeyGen parlant un script généré via 'Text-to-video from script'. Cette vidéo vise à simplifier le processus d'intégration, rendant les informations complexes facilement digestibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Activation des Revenus

Transformez vos stratégies de vente avec des vidéos engageantes, propulsées par l'AI. Suivez ces étapes simples pour créer un contenu convaincant qui accélère vos objectifs d'activation des revenus.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script vidéo. Notre plateforme transforme votre texte en contenu vidéo de haute qualité, formant la base de votre vidéo d'activation des revenus.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Renforcez votre message en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour correspondre parfaitement à votre marque et transmettre votre message efficacement.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et du Branding
Assurez-vous que votre vidéo est accessible et conforme à votre marque. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour plus de clarté et intégrez vos éléments de branding comme les logos et les couleurs pour maintenir la cohérence.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Activation des Revenus
Générez votre vidéo de haute qualité dans divers formats adaptés à toute plateforme. Votre vidéo soignée est maintenant prête à renforcer votre équipe de vente et à stimuler l'activation des revenus.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Témoignages Clients Convaincants

.

Générez des histoires de réussite client professionnelles et des vidéos d'étude de cas pour renforcer la confiance et démontrer efficacement la valeur du produit.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour une création vidéo efficace ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI avancée qui utilise des avatars AI sophistiqués et la technologie de texte-à-vidéo pour transformer des scripts en contenu vidéo engageant. Cette capacité puissante inclut la génération automatique de voix off et la création précise de sous-titres, simplifiant considérablement votre processus de création vidéo.

HeyGen peut-il aider avec les aspects techniques comme le montage vidéo et les fonctionnalités d'accessibilité ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement le processus de création vidéo, réduisant le besoin de compétences traditionnelles en montage vidéo. Il génère automatiquement des sous-titres et captions, garantissant que vos vidéos sont accessibles et facilement comprises par un public plus large, y compris pour les vidéos multilingues.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de démonstration de produit professionnelles ?

HeyGen fournit une plateforme vidéo AI robuste avec des fonctionnalités essentielles pour des vidéos de démonstration de produit professionnelles. Utilisez des modèles vidéo personnalisables, intégrez vos éléments de marque avec des contrôles de branding, et accédez à une bibliothèque multimédia complète pour produire des démonstrations soignées et percutantes.

Quelle est la polyvalence de la sortie vidéo de HeyGen pour diverses plateformes et langues ?

HeyGen garantit que votre contenu vidéo est hautement polyvalent et optimisé pour diverses plateformes. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et facilite la création de vidéos multilingues avec des voix off de haute qualité, assurant que votre message résonne à l'échelle mondiale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo