Générateur de Vidéos pour l'Activation des Revenus : Boostez les Ventes avec l'AI

Générez des vidéos de prospection personnalisées sans effort. Nos avatars AI permettent de créer un contenu de vente engageant avec des économies de temps significatives.

Une vidéo technique de 90 secondes est nécessaire pour les ingénieurs logiciels et les chefs de produit, explorant les capacités avancées du générateur de vidéos AI de HeyGen. Le style visuel doit être précis et analytique, intégrant des extraits de code dynamiques et une voix off claire et informative. Mettez en avant comment les avatars AI couplés à la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script permettent une génération de contenu évolutive et personnalisable, démontrant la base technique robuste de la plateforme.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les représentants du développement commercial, montrant comment créer des vidéos de prospection personnalisées percutantes. Le style visuel doit être énergique et professionnel, avec des coupes rapides et un ton enthousiaste et persuasif. Utilisez les Modèles & scènes de HeyGen pour construire rapidement des introductions engageantes et combinez-les avec la génération de Voix off personnalisée pour s'adresser aux prospects par leur nom, rendant chaque approche unique et directe.
Exemple de Prompt 2
Pour l'intégration des nouveaux employés dans les grandes entreprises, créez une vidéo explicative engageante de 2 minutes détaillant un flux de travail interne complexe en utilisant les fonctionnalités de HeyGen pour l'e-learning et la formation. Le style visuel doit être épuré et schématique, incorporant des animations illustratives et un narrateur calme et rassurant. Assurez une accessibilité totale en utilisant les Sous-titres/captions et enrichissez la présentation avec des ressources pertinentes tirées de la bibliothèque de médias/support de stock.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo marketing concise de 60 secondes pour les responsables marketing mondiaux, mettant en avant comment HeyGen permet des économies significatives de coûts et de temps dans la création de contenu. Les visuels doivent être épurés et corporatifs, avec des visualisations de données et une voix directe axée sur les affaires. Soulignez la facilité de production de vidéos multilingues en utilisant la fonctionnalité efficace de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen et comment le redimensionnement & exportation des formats permet une adaptation rapide sur diverses plateformes internationales sans effort supplémentaire.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos pour l'Activation des Revenus

Renforcez votre équipe de vente avec des vidéos percutantes et personnalisées créées sans effort pour stimuler l'engagement et accélérer vos objectifs de revenus.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles de vidéos professionnels ou une toile vierge. Cette base vous permet de structurer rapidement votre message pour des vidéos d'activation des ventes efficaces.
2
Step 2
Générez un Contenu Engagé
Saisissez votre script et utilisez les capacités de texte-à-vidéo pour convertir instantanément le texte en voix off naturelle et en scènes visuelles. Cela simplifie la création de contenu dynamique.
3
Step 3
Améliorez avec des Avatars AI
Donnez vie à votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Ces présentateurs numériques ajoutent une touche professionnelle et personnalisée, augmentant l'engagement des spectateurs.
4
Step 4
Publiez et Partagez Stratégiquement
Exportez vos vidéos complètes dans divers formats d'aspect pour un affichage optimal sur les plateformes. Distribuez vos vidéos d'activation des ventes de haute qualité pour renforcer les représentants commerciaux et stimuler les revenus.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Prospection de Vente Personnalisée

.

Générez des vidéos engageantes et personnalisées pour les réseaux sociaux et la prospection, aidant les représentants commerciaux à se connecter efficacement avec les prospects.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création de vidéos ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui transforme les scripts en vidéos engageantes. Il utilise des avatars AI sophistiqués et la technologie de texte-à-vidéo pour créer rapidement du contenu professionnel, soutenu par des fonctionnalités d'édition alimentées par l'AI.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de vente personnalisées ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos de prospection hautement personnalisées, améliorant considérablement les efforts d'activation des ventes. Ce générateur de vidéos pour l'activation des revenus aide les représentants commerciaux à se connecter plus efficacement avec les audiences en délivrant des messages sur mesure.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la production vidéo ?

HeyGen propose une suite complète de fonctionnalités conçues pour simplifier la production vidéo, y compris des modèles de vidéos personnalisables et la capacité de générer des vidéos multilingues. Ces outils réduisent considérablement le coût et le temps associés à la création vidéo traditionnelle, optimisant votre flux de travail.

HeyGen s'intègre-t-il à d'autres outils professionnels ?

HeyGen est conçu pour s'intégrer parfaitement aux flux de travail existants, offrant des intégrations CRM et de communication pour un partage et un déploiement efficaces. Il est idéal pour créer des vidéos explicatives engageantes et du contenu de formation et d'e-learning sur diverses plateformes.

