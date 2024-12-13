Créateur de Vidéos Promotionnelles de Retraite : Créez des Hommages Mémorables Facilement

Créez sans effort des vidéos promotionnelles de retraite époustouflantes. Exploitez les modèles et scènes intuitifs de HeyGen pour une production professionnelle et rapide.

Imaginez une publicité de 30 secondes pour un créateur de vidéos promotionnelles de retraite, conçue pour les futurs retraités en quête d'inspiration pour leur vie après le travail. Cette vidéo optimiste et dynamique présenterait des scènes de voyage, de loisirs et de moments en famille, accompagnées d'une musique de fond pleine d'espoir, montrant à quel point il est facile de commencer un nouveau chapitre. Les modèles et scènes variés de HeyGen peuvent fournir une base parfaite pour un récit visuel aussi excitant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo hommage de 45 secondes, émouvante, destinée aux collègues et aux membres de la famille célébrant la carrière et le parcours personnel d'un retraité bien-aimé. Le style visuel doit être nostalgique et professionnel, mêlant de vieilles photos à de nouveaux souvenirs, accompagnés d'une douce musique de piano. Renforcez la profondeur émotionnelle en utilisant la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer des messages sincères de ceux qui connaissent le mieux le retraité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 60 secondes en utilisant un Créateur de Vidéos de Retraite AI pour cibler les personnes intéressées par la compréhension des services de planification de la retraite. La vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et élégante avec une musique de fond professionnelle, expliquant des concepts financiers complexes de manière claire et engageante. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des scripts détaillés en une présentation soignée et percutante.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo montage joyeuse de 30 secondes, parfaite pour les réseaux sociaux, célébrant un jalon de retraite et destinée aux amis et à la famille. Cette pièce dynamique et festive présentera des coupes rapides de moments heureux et de jalons, animée par une musique instrumentale entraînante. Exploitez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver des visuels captivants qui transmettent parfaitement l'esprit de la célébration.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promotionnelles de Retraite

Créez facilement des vidéos hommage de retraite mémorables en utilisant les outils AI intuitifs de HeyGen, garantissant un adieu professionnel et émouvant à chaque fois.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi nos modèles de vidéos conçus professionnellement pour commencer rapidement à construire votre vidéo promotionnelle de retraite avec un thème et une structure adaptés.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu
Collez votre script pour exploiter notre fonctionnalité de transformation de texte en vidéo à partir d'un script, transformant vos mots écrits en scènes visuelles engageantes pour votre vidéo de retraite.
3
Step 3
Générez une Voix Off
Personnalisez votre vidéo de retraite en utilisant notre génération avancée de voix off, ajoutant une narration professionnelle qui donne vie à votre message.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création et exportez-la en sortie haute résolution 4K, garantissant que votre vidéo promotionnelle de retraite est superbe sur n'importe quel écran ou plateforme de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Concevez des Vidéos d'Annonce de Retraite Professionnelles

.

Produisez facilement des vidéos promotionnelles de retraite et des annonces soignées qui transmettent efficacement votre message et célèbrent cette transition de vie significative.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo promotionnelle de retraite mémorable ?

HeyGen propose un Créateur de Vidéos de Retraite AI intuitif avec des modèles de vidéos personnalisables, rendant le processus créatif simple et engageant. Vous pouvez facilement ajouter de la musique, personnaliser les scènes et créer des vidéos promotionnelles de retraite captivantes qui se démarquent.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer une vidéo de retraite personnalisée ?

Le Créateur de Vidéos de Retraite AI de HeyGen permet une personnalisation étendue, vous permettant d'ajouter du texte, d'utiliser des avatars AI et de générer des voix off naturelles. Ces fonctionnalités garantissent que votre vidéo de retraite est unique et hautement professionnelle.

Puis-je facilement partager mon montage de retraite créé avec HeyGen sur les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen permet l'exportation facile de votre montage de retraite en haute résolution 4K, parfait pour un partage direct sur les plateformes de réseaux sociaux. Cela garantit que vos vidéos hommage de retraite sont superbes pour vos amis et votre famille.

HeyGen propose-t-il des options pour ajouter de la musique ou des voix off à mes vidéos hommage de retraite ?

Oui, HeyGen offre des capacités robustes de génération de voix off et vous permet d'ajouter de la musique pour enrichir vos vidéos hommage de retraite. Cela aide à créer une expérience émotionnellement percutante et engageante pour les spectateurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo