Générateur de Vidéos de Formation à la Planification de la Retraite : Créez un Contenu Engagé

Créez facilement des vidéos de retraite engageantes et personnalisées. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour simplifier l'éducation financière complexe.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation d'entreprise de 90 secondes expliquant les concepts de planification financière aux nouveaux employés, en utilisant la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude et des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité, avec une présentation visuelle et audio professionnelle et directe.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo personnalisée de 2 minutes sur la retraite pour des clients potentiels, en mettant l'accent sur un contenu financier engageant à travers des modèles et des scènes dynamiques et un support de bibliothèque multimédia/stock riche, accompagné d'une piste audio entraînante et informative et de graphiques vibrants.
Exemple de Prompt 3
Générez un guide de démarrage rapide de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises sur la mise en place d'un plan d'épargne-retraite de base, en utilisant des avatars AI pour des vidéos de formation efficaces et le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect pour un partage multi-plateformes, livré avec un style visuel et audio concis et actionnable.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Planification de la Retraite

Transformez sans effort votre contenu de planification de la retraite en vidéos de formation engageantes avec des avatars AI, un branding personnalisé et un partage fluide.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de planification de la retraite, qui sera transformé en vidéo grâce à la technologie de texte-à-vidéo à partir d'un script.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en choisissant un avatar AI et en sélectionnant des modèles et des scènes personnalisables pour représenter votre marque.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off naturelle et appliquez vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs pour une finition professionnelle.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de formation à la planification de la retraite complète, puis utilisez le redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations pour la partager sur diverses plateformes.

Clarifier les Concepts Financiers Complexes

Décomposez des stratégies de planification de la retraite complexes en vidéos explicatives financières claires, digestes et visuellement attrayantes en utilisant des avatars AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la planification de la retraite ?

Le créateur de vidéos AI intuitif de HeyGen simplifie la génération de vidéos de formation à la planification de la retraite. Les utilisateurs peuvent transformer des scripts en contenu vidéo engageant grâce à une interface glisser-déposer et des capacités de texte-à-vidéo, éliminant le besoin de compétences d'édition complexes pour créer des vidéos de formation complètes.

HeyGen peut-il créer des vidéos de planification de la retraite personnalisées et localisées ?

Oui, HeyGen utilise des avatars AI avancés et une génération de voix off robuste pour créer des vidéos de retraite hautement personnalisées. Avec le support de plus de 80 langues et des sous-titres générés automatiquement, vous pouvez facilement localiser votre contenu de formation pour résonner efficacement avec des audiences diverses.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour une production efficace de vidéos de formation ?

HeyGen fournit un générateur de vidéos de formation de bout en bout avec des fonctionnalités techniques puissantes, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de marque complets et le redimensionnement des rapports d'aspect. Les utilisateurs peuvent exporter et partager efficacement leurs vidéos professionnellement marquées, rendant l'intégration LMS fluide pour la formation en entreprise.

Comment HeyGen peut-il aider à convertir les matériaux existants d'éducation financière en format vidéo ?

HeyGen, en tant que créateur de vidéos AI avancé, offre des capacités puissantes pour transformer du contenu existant comme des PDF ou des matériaux d'éducation financière basés sur du texte en vidéos de formation dynamiques. Cette approche de création vidéo native permet une réutilisation efficace du contenu et un engagement accru des spectateurs.

