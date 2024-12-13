Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos de fêtes de départ à la retraite grâce à l'IA, en proposant des solutions créatives et techniques telles que des créateurs et des éditeurs de vidéos de retraite. Améliorez vos célébrations d'adieu avec des vidéos engageantes et personnalisées qui capturent des messages sincères et des souvenirs.