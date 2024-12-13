Imaginez une vidéo de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing e-commerce, axée sur la simplification de leurs efforts publicitaires. Le style visuel doit être lumineux et engageant, imitant le contenu authentique généré par les utilisateurs (vidéos publicitaires de style UGC), avec une voix off amicale et conversationnelle. Ce tutoriel de création de vidéos de reciblage pourrait montrer à quelle vitesse ils peuvent déployer des campagnes personnalisées, en soulignant la facilité de création de divers "avatars AI" pour représenter différentes démographies de clients, rendant leurs publicités plus personnelles et efficaces.

Générer une Vidéo