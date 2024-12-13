Créateur de Vidéos Publicitaires de Reciblage : Augmentez les Conversions Rapidement

Transformez les prospects en clients avec des publicités vidéo captivantes. Exploitez les avatars AI pour créer un contenu engageant qui convertit.

546/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo élégante et professionnelle de 45 secondes pour les marketeurs, illustrant la puissance de HeyGen en tant que générateur de vidéos publicitaires AI. Le style visuel doit être moderne et dynamique, accompagné d'une musique de fond motivante, soulignant comment les marketeurs peuvent utiliser des avatars AI pour personnaliser leurs publicités vidéo à grande échelle, rendant la création de campagnes à la fois efficace et percutante sur diverses plateformes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante et rapide de 60 secondes pour les entrepreneurs et les propriétaires de boutiques en ligne, axée sur la création rapide de publicités. La narration visuelle doit présenter divers plans de produits et une voix off engageante, démontrant comment la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script transforme les idées en contenu publicitaire vidéo en ligne convaincant rapidement, permettant aux utilisateurs de lancer de nouvelles campagnes avec une rapidité et une créativité sans précédent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo audacieuse et percutante de 15 secondes ciblant les agences de marketing digital, mettant en avant les résultats immédiats de vidéos publicitaires de reciblage bien exécutées. Cette pièce concise nécessite un appel à l'action fort et un design sonore percutant, soulignant la facilité d'utilisation de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter des récits audio convaincants qui résonnent profondément avec les clients potentiels, prouvant son efficacité en tant que créateur de vidéos publicitaires pour des campagnes axées sur la conversion.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires de Reciblage

Produisez rapidement des vidéos publicitaires de reciblage engageantes qui résonnent avec les visiteurs passés et augmentent les conversions, en exploitant l'AI pour une création publicitaire efficace.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Publicitaire
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles vidéo professionnels ou en saisissant directement votre script. L'éditeur de HeyGen vous aide à structurer efficacement votre message pour la création de votre publicité.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI expressif pour délivrer votre message. Intégrez une voix off professionnelle ou utilisez la génération de voix de HeyGen pour une narration claire et cohérente dans votre publicité vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et Peaufinez
Améliorez votre publicité de reciblage avec des contrôles de marque personnalisés comme les logos et les couleurs. Utilisez l'éditeur glisser-déposer intuitif pour ajouter des médias de la bibliothèque, garantissant que vos publicités vidéo s'alignent avec votre identité de marque.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez vos vidéos publicitaires de reciblage en ajustant les ratios d'aspect pour différentes plateformes. Exportez votre vidéo de haute qualité, prête à être déployée sur les réseaux sociaux et autres canaux numériques pour réengager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Témoignages dans les Campagnes de Reciblage

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos authentiques de témoignages de clients, renforçant la confiance et convertissant efficacement les audiences engagées.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires de reciblage ?

HeyGen facilite la création rapide de vidéos publicitaires de reciblage engageantes. Notre plateforme permet aux marketeurs de générer des publicités vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI, la transformation de texte en vidéo, et un éditeur glisser-déposer, simplifiant ainsi tout le processus de création publicitaire.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires AI efficace ?

HeyGen utilise une AI avancée pour animer des avatars AI réalistes et des voix off, transformant les scripts en publicités vidéo professionnelles. Cette technologie permet aux entreprises de produire des vidéos produits convaincantes et du contenu pour les réseaux sociaux sans production complexe.

HeyGen peut-il aider les petites entreprises à créer des publicités vidéo efficacement ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables et un éditeur glisser-déposer convivial, permettant aux petites entreprises de produire rapidement des publicités vidéo percutantes. Vous pouvez facilement ajouter votre image de marque, vos médias et vos sous-titres pour des résultats soignés.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les publicités vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques dans chaque publicité vidéo. Cela garantit que tout votre contenu vidéo marketing maintient une identité de marque professionnelle et cohérente sur diverses plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo