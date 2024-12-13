Créateur de Vidéos Publicitaires de Reciblage : Augmentez les Conversions Rapidement
Transformez les prospects en clients avec des publicités vidéo captivantes. Exploitez les avatars AI pour créer un contenu engageant qui convertit.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo élégante et professionnelle de 45 secondes pour les marketeurs, illustrant la puissance de HeyGen en tant que générateur de vidéos publicitaires AI. Le style visuel doit être moderne et dynamique, accompagné d'une musique de fond motivante, soulignant comment les marketeurs peuvent utiliser des avatars AI pour personnaliser leurs publicités vidéo à grande échelle, rendant la création de campagnes à la fois efficace et percutante sur diverses plateformes.
Produisez une vidéo inspirante et rapide de 60 secondes pour les entrepreneurs et les propriétaires de boutiques en ligne, axée sur la création rapide de publicités. La narration visuelle doit présenter divers plans de produits et une voix off engageante, démontrant comment la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script transforme les idées en contenu publicitaire vidéo en ligne convaincant rapidement, permettant aux utilisateurs de lancer de nouvelles campagnes avec une rapidité et une créativité sans précédent.
Concevez une vidéo audacieuse et percutante de 15 secondes ciblant les agences de marketing digital, mettant en avant les résultats immédiats de vidéos publicitaires de reciblage bien exécutées. Cette pièce concise nécessite un appel à l'action fort et un design sonore percutant, soulignant la facilité d'utilisation de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter des récits audio convaincants qui résonnent profondément avec les clients potentiels, prouvant son efficacité en tant que créateur de vidéos publicitaires pour des campagnes axées sur la conversion.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Publicitaires de Reciblage à Fort Impact.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires de reciblage convaincantes avec AI, conçues pour capter l'attention et augmenter les conversions efficacement.
Produisez des Publicités de Reciblage Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des publicités vidéo captivantes optimisées pour les plateformes sociales afin de réengager les visiteurs précédents et d'augmenter efficacement la portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos publicitaires de reciblage ?
HeyGen facilite la création rapide de vidéos publicitaires de reciblage engageantes. Notre plateforme permet aux marketeurs de générer des publicités vidéo de haute qualité en utilisant des avatars AI, la transformation de texte en vidéo, et un éditeur glisser-déposer, simplifiant ainsi tout le processus de création publicitaire.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires AI efficace ?
HeyGen utilise une AI avancée pour animer des avatars AI réalistes et des voix off, transformant les scripts en publicités vidéo professionnelles. Cette technologie permet aux entreprises de produire des vidéos produits convaincantes et du contenu pour les réseaux sociaux sans production complexe.
HeyGen peut-il aider les petites entreprises à créer des publicités vidéo efficacement ?
Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables et un éditeur glisser-déposer convivial, permettant aux petites entreprises de produire rapidement des publicités vidéo percutantes. Vous pouvez facilement ajouter votre image de marque, vos médias et vos sous-titres pour des résultats soignés.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les publicités vidéo ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels spécifiques dans chaque publicité vidéo. Cela garantit que tout votre contenu vidéo marketing maintient une identité de marque professionnelle et cohérente sur diverses plateformes.