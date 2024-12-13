Générateur de Vidéos Publicitaires de Reciblage : Augmentez les Conversions Rapidement

Stimulez les ventes et augmentez les conversions avec des publicités de reciblage personnalisées, améliorées par la génération de voix off puissante de HeyGen.

Créez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises qui trouvent la création de publicités intimidante, montrant à quelle vitesse ils peuvent lancer des publicités de reciblage efficaces. Le style visuel doit être lumineux et convivial, avec des coupes rapides de divers modèles et scènes HeyGen, accompagnées d'une voix off entraînante et encourageante, démontrant le processus simple de démarrage d'une campagne avec des modèles prêts à l'emploi.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo sophistiquée de 45 secondes ciblant les responsables marketing désireux d'optimiser leurs campagnes de reciblage et d'augmenter les conversions, en mettant l'accent sur la puissance des publicités vidéo personnalisées. L'esthétique doit être élégante et professionnelle, utilisant des graphiques animés dynamiques pour illustrer les points de données et une voix off confiante et autoritaire pour guider les spectateurs à travers le processus d'affinage de leurs messages, en utilisant efficacement la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un message précis.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique cherchant des moyens innovants de réengager les anciens visiteurs de leur site Web et de stimuler les ventes avec des appels à l'action clairs dans leurs publicités de reciblage. L'approche visuelle doit être moderne et conviviale, mettant en avant des avatars AI diversifiés interagissant avec des affichages de produits à l'écran, complétés par une voix off chaleureuse et persuasive, soulignant comment les avatars AI de HeyGen peuvent délivrer des messages personnalisés efficacement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo percutante de 15 secondes pour les spécialistes du marketing numérique axés sur la maximisation de la portée et de l'impact de leurs publicités vidéo sur les plateformes de médias sociaux, capturant rapidement l'attention. Utilisez un style visuel rapide et vibrant avec des superpositions de texte audacieuses et une musique de fond énergique, en veillant à ce que les messages cruciaux soient transmis même sans son grâce à des sous-titres/captions efficaces, encourageant les spectateurs à explorer comment créer du contenu engageant et concis pour leurs campagnes sur les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Publicitaires de Reciblage

Créez facilement des vidéos publicitaires de reciblage engageantes avec l'IA pour réengager votre audience et améliorer les performances de votre campagne.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle Stratégique
Commencez votre parcours de **création de publicité** en choisissant parmi une variété de **modèles et scènes** préconçus, offrant un point de départ professionnel et efficace pour vos campagnes de reciblage.
2
Step 2
Saisissez Votre Message
Donnez vie à votre script en utilisant notre fonctionnalité **Texte-à-vidéo à partir de script**. Cela vous permet de générer rapidement des visuels et une narration engageants pour vos **vidéos publicitaires**.
3
Step 3
Personnalisez avec des Éléments de Marque
Personnalisez votre vidéo en incorporant votre logo et les couleurs de votre marque à l'aide des **contrôles de branding (logo, couleurs)**. Cela aide à **personnaliser les vidéos publicitaires** pour refléter votre identité unique.
4
Step 4
Générez et Exportez
Finalisez votre vidéo publicitaire de reciblage en ajoutant des **sous-titres/captions** pour une portée plus large, puis exportez-la dans le format optimal pour vos plateformes de réseaux sociaux spécifiques afin d'aider à **augmenter les conversions**.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Exploitez les Vidéos de Témoignages Clients

.

Produisez des vidéos persuasives de témoignages de réussite client pour renforcer la confiance et améliorer considérablement vos taux de conversion de reciblage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos publicitaires de reciblage ?

HeyGen est un générateur de publicités avancé basé sur l'IA qui simplifie l'ensemble du processus de création de publicités, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos publicitaires convaincantes, y compris celles pour les campagnes de reciblage, à partir de simples scripts textuels. Cela en fait une solution efficace pour la création de publicités vidéo sophistiquées.

Puis-je personnaliser les vidéos publicitaires créées avec HeyGen pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos publicitaires, y compris un éditeur glisser-déposer pour appliquer les couleurs de votre marque, ajouter des logos et intégrer des éléments d'appel à l'action spécifiques. Vous pouvez utiliser divers modèles pour personnaliser efficacement vos vidéos publicitaires pour toute campagne de reciblage.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour augmenter les conversions dans les campagnes de reciblage ?

HeyGen améliore les campagnes de reciblage en permettant aux utilisateurs de créer des vidéos publicitaires engageantes avec des avatars AI, une génération de voix off professionnelle et des scripts personnalisés. Ces fonctionnalités aident à capter l'attention et à augmenter les conversions en délivrant des messages hautement personnalisés conçus pour résonner avec des publics spécifiques.

Est-il facile de générer des vidéos publicitaires engageantes pour les réseaux sociaux avec HeyGen ?

Oui, HeyGen est conçu pour être intuitif et facile à utiliser, ce qui permet de générer simplement des vidéos publicitaires de haute qualité optimisées pour les plateformes de réseaux sociaux. Son éditeur glisser-déposer intuitif et sa bibliothèque de modèles professionnels permettent une création rapide de publicités, idéale pour des publicités de reciblage cohérentes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo