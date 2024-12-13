Créateur de Vidéos pour le Commerce de Détail | Boostez les Ventes avec des Vidéos AI

Boostez votre marketing vidéo avec des vidéos de produits captivantes, améliorées par la génération de voix off professionnelle et des contrôles de marque faciles.

Créez une vidéo convaincante d'une minute montrant comment les propriétaires de petites entreprises peuvent produire facilement du contenu professionnel en utilisant HeyGen comme créateur de vidéos pour le commerce de détail. Ciblez un public d'entrepreneurs occupés, en mettant en avant un style visuel lumineux et épuré et une voix énergique et claire qui souligne la simplicité de l'éditeur de la plateforme, en démontrant spécifiquement la facilité d'utilisation de la génération de voix off pour articuler les avantages des produits.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit de 90 secondes qui présente les caractéristiques complexes d'un nouveau gadget technologique, visant les entreprises de commerce électronique et les spécialistes du marketing de produits. Adoptez un style visuel élégant et axé sur les détails avec une voix précise et informative, en mettant l'accent sur la capacité de HeyGen à créer du contenu vidéo de haute qualité à partir d'une fonctionnalité de script texte-à-vidéo détaillée pour garantir précision et clarté.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, illustrant comment produire rapidement des clips promotionnels engageants. Le style visuel et audio doit être dynamique avec des graphismes accrocheurs, des coupes rapides et une musique de fond entraînante, démontrant l'efficacité des modèles et scènes de HeyGen pour créer des vidéos sur les réseaux sociaux qui captent l'attention.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo perspicace de 2 minutes ciblant les formateurs d'entreprise et les responsables de marque, expliquant la puissance de la narration vidéo cohérente grâce aux avatars AI. La présentation doit adopter un style visuel professionnel et engageant, mettant en scène divers avatars AI interagissant de manière fluide, accompagnés d'une voix calme et autoritaire qui transmet les capacités avancées des avatars AI de HeyGen pour la communication de marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour le Commerce de Détail

Créez facilement des vidéos de produits et de commerce de détail de haute qualité avec des outils alimentés par l'AI, des modèles époustouflants et des fonctionnalités d'édition intuitives pour captiver votre audience.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour lancer votre vidéo de commerce de détail, ou commencez avec une toile vierge pour un contrôle créatif total.
2
Step 2
Ajoutez Vos Médias et Éléments AI
Téléchargez vos images et vidéos de produits, ou utilisez les avatars AI avancés de HeyGen pour présenter vos produits de manière dynamique.
3
Step 3
Personnalisez avec la Marque et le Texte
Affinez votre vidéo de commerce de détail en appliquant vos contrôles de marque, en ajoutant votre logo, vos couleurs de marque et un texte convaincant avec l'éditeur simple.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Rendez votre vidéo de produit de haute qualité dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sur les plateformes de réseaux sociaux et les canaux de marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès de Produits

.

Développez des témoignages vidéo convaincants et des histoires de réussite client pour renforcer la confiance et démontrer la valeur de vos produits de commerce de détail.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos de haute qualité ?

HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'AI, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off réalistes. Son éditeur glisser-déposer et ses nombreux modèles garantissent un flux de travail simple et efficace, rendant la création vidéo complexe accessible pour une production vidéo de haute qualité.

HeyGen peut-il être utilisé comme un créateur de vidéos de produits ou de vidéos pour le commerce de détail efficace ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de produits idéal, permettant aux entreprises de créer efficacement des vidéos de démonstration de produits convaincantes et du contenu marketing vidéo pour le commerce de détail. Les utilisateurs peuvent personnaliser les vidéos avec des éléments de marque et utiliser des médias de stock pour présenter efficacement les produits, garantissant une production vidéo de haute qualité.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo réaliste et humain ?

Les capacités techniques principales de HeyGen incluent la génération d'avatars AI réalistes et la synthèse de voix off de haute qualité à partir de scripts textuels. Ce processus de création vidéo alimenté par l'AI permet une production de contenu évolutive sans besoin de tournage traditionnel, en faisant une solution robuste pour divers besoins de narration vidéo.

HeyGen fournit-il des outils pour la cohérence de la marque et la facilité d'utilisation dans la création vidéo ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la personnalisation de logo et de couleurs, pour maintenir la cohérence de la marque dans tout votre contenu marketing vidéo. Son éditeur intuitif glisser-déposer assure une expérience de création vidéo simple et efficace pour tous les utilisateurs, soutenant une narration vidéo facile.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo