Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de démonstration de produit de 90 secondes qui présente les caractéristiques complexes d'un nouveau gadget technologique, visant les entreprises de commerce électronique et les spécialistes du marketing de produits. Adoptez un style visuel élégant et axé sur les détails avec une voix précise et informative, en mettant l'accent sur la capacité de HeyGen à créer du contenu vidéo de haute qualité à partir d'une fonctionnalité de script texte-à-vidéo détaillée pour garantir précision et clarté.
Concevez une vidéo dynamique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, illustrant comment produire rapidement des clips promotionnels engageants. Le style visuel et audio doit être dynamique avec des graphismes accrocheurs, des coupes rapides et une musique de fond entraînante, démontrant l'efficacité des modèles et scènes de HeyGen pour créer des vidéos sur les réseaux sociaux qui captent l'attention.
Produisez une vidéo perspicace de 2 minutes ciblant les formateurs d'entreprise et les responsables de marque, expliquant la puissance de la narration vidéo cohérente grâce aux avatars AI. La présentation doit adopter un style visuel professionnel et engageant, mettant en scène divers avatars AI interagissant de manière fluide, accompagnés d'une voix calme et autoritaire qui transmet les capacités avancées des avatars AI de HeyGen pour la communication de marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Commerce de Détail Performantes.
Produisez rapidement des publicités de produits captivantes et des vidéos promotionnelles en utilisant l'AI, augmentant l'engagement et les ventes pour votre entreprise de commerce de détail.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux afin de présenter de nouveaux produits, promotions et histoires de marque, renforçant votre présence en ligne et l'interaction avec les clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos de haute qualité ?
HeyGen utilise une création vidéo avancée alimentée par l'AI, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off réalistes. Son éditeur glisser-déposer et ses nombreux modèles garantissent un flux de travail simple et efficace, rendant la création vidéo complexe accessible pour une production vidéo de haute qualité.
HeyGen peut-il être utilisé comme un créateur de vidéos de produits ou de vidéos pour le commerce de détail efficace ?
Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de produits idéal, permettant aux entreprises de créer efficacement des vidéos de démonstration de produits convaincantes et du contenu marketing vidéo pour le commerce de détail. Les utilisateurs peuvent personnaliser les vidéos avec des éléments de marque et utiliser des médias de stock pour présenter efficacement les produits, garantissant une production vidéo de haute qualité.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour générer du contenu vidéo réaliste et humain ?
Les capacités techniques principales de HeyGen incluent la génération d'avatars AI réalistes et la synthèse de voix off de haute qualité à partir de scripts textuels. Ce processus de création vidéo alimenté par l'AI permet une production de contenu évolutive sans besoin de tournage traditionnel, en faisant une solution robuste pour divers besoins de narration vidéo.
HeyGen fournit-il des outils pour la cohérence de la marque et la facilité d'utilisation dans la création vidéo ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris la personnalisation de logo et de couleurs, pour maintenir la cohérence de la marque dans tout votre contenu marketing vidéo. Son éditeur intuitif glisser-déposer assure une expérience de création vidéo simple et efficace pour tous les utilisateurs, soutenant une narration vidéo facile.