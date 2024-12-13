Pour les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing e-commerce lançant un nouveau gadget technologique, imaginez une vidéo de lancement de produit captivante de 45 secondes. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des prises de vue dynamiques du produit, accompagnées d'une musique de fond entraînante et d'une voix off professionnelle, générée efficacement grâce à la génération de voix off de HeyGen pour créer des vidéos véritablement conformes à la marque, agissant comme un puissant générateur de vidéos produit.

Générer une Vidéo