Vidéos de Formation au Commerce de Détail : Améliorez la Performance des Employés et les Ventes

Améliorez la formation des employés et renforcez la rétention des connaissances avec des vidéos de formation au commerce de détail engageantes, facilement créées à partir de texte-à-vidéo.

464/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 45 secondes pour le personnel de vente expérimenté sur les techniques avancées de "vente incitative". Le style visuel doit être dynamique, utilisant des clips courts basés sur des scénarios, avec une voix off confiante et persuasive soulignant les points de vente clés. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre matériel de formation en contenu visuel convaincant pour la formation à la vente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation de 30 secondes pour tous les employés du commerce de détail, conçue pour améliorer la rétention des connaissances sur les produits saisonniers. Le style visuel et audio doit être rapide et informatif, incorporant des coupes rapides des points forts des produits avec une voix off engageante et énergique et des graphiques visuellement attrayants. Assurez une compréhension maximale en utilisant les sous-titres de HeyGen pour l'accessibilité et le renforcement des informations clés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes pour les responsables de quart et les chefs d'équipe du commerce de détail, décrivant des stratégies efficaces de "Leadership" pour les opérations quotidiennes. Présentez cette vidéo avec un style visuel professionnel, autoritaire mais accessible, dans un environnement de vente au détail propre, avec une voix off claire et guidante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo soignée et percutante pour la formation des employés sur les rôles de supervision.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les vidéos de formation au commerce de détail

Créez des vidéos de formation au commerce de détail percutantes et cohérentes sans effort avec des outils alimentés par l'AI, simplifiant l'intégration des employés et le développement des compétences.

1
Step 1
Créez Votre Script et Sélectionnez un Avatar
Commencez par saisir votre script complet pour les "vidéos de formation au commerce de détail". Ensuite, sélectionnez l'un de nos "avatars AI" réalistes pour transmettre votre message avec impact.
2
Step 2
Appliquez la Marque et les Modèles
Améliorez votre contenu de "formation des employés" en appliquant vos éléments de marque uniques. Utilisez nos "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour maintenir la cohérence visuelle.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Audio Dynamiques
Enrichissez votre contenu avec des visuels pertinents de notre "bibliothèque de médias/soutien de stock". Améliorez l'accessibilité et la "rétention des connaissances" en ajoutant des voix off et des sous-titres.
4
Step 4
Exportez Votre Formation Terminée
Préparez votre vidéo professionnelle pour le déploiement en utilisant le "redimensionnement d'aspect et les exportations". Diffusez votre "Formation Virtuelle" soignée sur diverses plateformes sans effort.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motivez et Autonomisez le Personnel

.

Diffusez un contenu motivationnel convaincant à travers des vidéos AI pour autonomiser les employés du commerce de détail, favorisant un meilleur service client et des compétences de vente incitative.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au commerce de détail ?

HeyGen permet aux entreprises de produire rapidement des vidéos de formation au commerce de détail de haute qualité en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo, réduisant considérablement le temps et les coûts de production associés à la création vidéo traditionnelle. Cette efficacité aide à répondre à divers besoins de formation des employés, de l'intégration au développement continu des compétences.

Quels types de formation des employés HeyGen peut-il soutenir pour les environnements de vente au détail ?

HeyGen soutient divers sujets de formation des employés du commerce de détail, y compris l'amélioration du service client, des compétences en communication et la formation à la vente. Ses fonctionnalités comme la génération de voix off et les sous-titres garantissent un contenu engageant qui renforce la rétention des connaissances à travers tous les modules d'apprentissage.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tout mon contenu d'apprentissage au commerce de détail ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise de manière transparente dans tous vos supports de formation au commerce de détail. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour chaque vidéo de formation virtuelle, renforçant votre identité de marque et améliorant l'apprentissage global.

HeyGen rend-il le contenu de formation au commerce de détail plus accessible et adaptable ?

HeyGen améliore l'accessibilité grâce à des sous-titres automatiques, rendant l'apprentissage plus inclusif pour tous les employés. De plus, ses options de redimensionnement d'aspect et d'exportation permettent une adaptation facile des vidéos de formation sur diverses plateformes et appareils, optimisant la portée de vos initiatives de formation au commerce de détail.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo