Créez une vidéo concise d'une minute conçue pour l'intégration de nouveaux employés dans un environnement de vente au détail. Cette vidéo de formation informative doit présenter un avatar AI amical exposant les principales politiques de l'entreprise, assurant un ton clair et accueillant. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une narration précise et une génération de voix-off fluide, rendant le processus de production de vidéos de formation engageantes efficace et professionnel.

