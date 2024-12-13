Créateur de Vidéos de Formation au Détail : Créez une Éducation Engagée pour le Personnel

Créez rapidement des vidéos de formation professionnelle pour les employés avec des avatars AI pour engager et intégrer efficacement le nouveau personnel.

Créez une vidéo concise d'une minute conçue pour l'intégration de nouveaux employés dans un environnement de vente au détail. Cette vidéo de formation informative doit présenter un avatar AI amical exposant les principales politiques de l'entreprise, assurant un ton clair et accueillant. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour une narration précise et une génération de voix-off fluide, rendant le processus de production de vidéos de formation engageantes efficace et professionnel.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation produit dynamique de 90 secondes ciblant les vendeurs au détail existants, mettant en avant les caractéristiques et les avantages d'une nouvelle gamme de produits. Le style visuel doit être lumineux et engageant, incorporant des prises de vue de haute qualité des produits à partir de la bibliothèque de médias/stock pour mettre en valeur les points de vente clés. Assurez clarté et accessibilité en implémentant des sous-titres, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer un créateur de vidéos de formation au détail poli et percutant.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo rapide de 45 secondes pour l'éducation des clients expliquant les nouvelles fonctionnalités en magasin ou les mises à jour du programme de fidélité, destinée aux clients de la vente au détail. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et concis, utilisant un avatar AI pour délivrer l'information de manière directe et professionnelle. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour un message précis et assurez un affichage optimal sur divers panneaux d'affichage numérique et plateformes de médias sociaux avec le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, rendant vos vidéos alimentées par AI hautement adaptables.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative complète de 2 minutes pour la direction et le personnel senior du commerce de détail, détaillant une nouvelle procédure opérationnelle ou un déploiement de logiciel. La vidéo doit maintenir un style visuel professionnel et autoritaire, en se concentrant sur la clarté et le détail. Améliorez la compréhension avec une narration nette via la génération de voix-off et renforcez les points clés avec des sous-titres, en construisant une vidéo sophistiquée en utilisant les modèles et scènes flexibles de HeyGen pour créer des vidéos de formation qui informent efficacement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation au Détail

Créez sans effort des vidéos de formation au détail engageantes et professionnelles pour éduquer votre personnel et améliorer les performances, en utilisant des outils alimentés par AI.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par rédiger votre script de formation ou choisissez parmi une variété de modèles de vidéos professionnels pour poser le décor de vos vidéos de formation au détail.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Donnez vie à votre contenu en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre formation, assurant une présentation cohérente et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec une voix-off générée automatiquement, ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité, et intégrez le logo de votre marque pour une touche professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisé, exportez facilement vos vidéos de formation de haute qualité dans divers formats d'aspect, prêtes à être distribuées pour la formation des employés ou l'éducation des clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez du Contenu Motivant

.

Générez des vidéos inspirantes et stimulantes pour les équipes de vente et le personnel, favorisant un environnement de travail positif et améliorant la motivation pour des performances optimales.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au détail ?

HeyGen est un créateur de vidéos de formation au détail intuitif qui simplifie considérablement la création de contenu engageant. Vous pouvez rapidement créer des vidéos de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables, assurant un message cohérent pour vos besoins de formation des employés.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour des vidéos de formation améliorées ?

HeyGen offre des fonctionnalités vidéo puissantes alimentées par AI, y compris des avatars AI réalistes qui peuvent délivrer votre script avec une voix-off naturelle. Cette technologie permet une production efficace de matériel d'éducation client et de formation produit, avec des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.

HeyGen peut-il être utilisé pour divers types de formation des employés et d'éducation des clients ?

Absolument. HeyGen est polyvalent pour créer une large gamme de vidéos de formation, de l'intégration de nouveaux employés à la formation produit complète et aux vidéos explicatives engageantes pour les clients. Sa flexibilité vous aide à produire du contenu sur mesure pour tout objectif d'apprentissage.

HeyGen fournit-il des outils pour développer rapidement des vidéos de formation animées engageantes ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation avec des visuels dynamiques. Vous pouvez utiliser des modèles de vidéos prêts à l'emploi et intégrer facilement des éléments de vidéos animées pour produire un contenu captivant, réduisant le temps et l'effort généralement impliqués dans la rédaction de scripts et la production vidéo.

