Générateur de Vidéos de Formation au Commerce de Détail : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Améliorez l'efficacité de l'intégration des employés et réduisez les coûts avec des vidéos de formation dynamiques, animées par des avatars AI professionnels.

Concevez une vidéo de formation au commerce de détail de 90 secondes pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur les salutations initiales des clients et les procédures de base du magasin. Le style visuel doit être accueillant et professionnel, avec des avatars AI démontrant des interactions polies, complétés par une génération de voix off claire pour guider les nouveaux associés à travers les étapes essentielles.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de produit de 60 secondes ciblant les vendeurs expérimentés, détaillant les caractéristiques d'une nouvelle gamme de produits. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique et informatif, utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir du script pour mettre en avant les spécifications clés et incorporant des visuels riches de la bibliothèque multimédia/stock pour montrer le produit en action.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes pour tout le personnel de vente au détail, illustrant les protocoles de sécurité critiques tels que les sorties de secours et la réponse aux déversements. Le style visuel et audio doit être autoritaire et précis, garantissant que les informations cruciales sont transmises efficacement avec des sous-titres clairs et présentées dans un modèle personnalisable professionnel.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de partage de connaissances concise de 45 secondes pour les équipes de service client, démontrant les meilleures pratiques pour gérer les plaintes courantes des clients. Le style visuel doit être empathique et pratique, employant des avatars AI pour jouer des scénarios avec une génération de voix off experte, et optimisé pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des rapports d'aspect pour une portée maximale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation au Commerce de Détail

Créez efficacement des vidéos de formation au commerce de détail engageantes et professionnelles avec AI. Rationalisez votre processus de création de contenu et offrez à votre équipe des expériences d'apprentissage accessibles.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Développez votre contenu de formation au commerce de détail et utilisez notre fonction texte-à-vidéo pour générer instantanément des scènes initiales à partir de votre script.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI
Personnalisez votre vidéo en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre matériel de formation.
3
Step 3
Personnalisez les Visuels et l'Image de Marque
Incorporez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de marque intuitifs pour un look professionnel et cohérent.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation au commerce de détail et exportez-la dans divers formats d'aspect pour une distribution fluide sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Complexes de Vente au Détail

Transformez les connaissances complexes sur les produits ou les procédures opérationnelles en vidéos claires et engageantes générées par AI, améliorant la compréhension et la performance du personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il révolutionner la création de nos vidéos de formation au commerce de détail ?

HeyGen sert de générateur de vidéos AI avancé, permettant aux entreprises de créer efficacement des vidéos de formation au commerce de détail professionnelles. Il transforme les scripts textuels en contenu engageant en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI, rationalisant considérablement votre processus de création de contenu.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos de formation efficace ?

HeyGen accélère la production de vidéos de formation en exploitant des avatars AI et une bibliothèque diversifiée de modèles personnalisables. Cela permet une création de contenu rapide, garantissant que vos initiatives d'intégration des employés et de partage des connaissances sont constamment engageantes et professionnelles.

HeyGen peut-il prendre en charge divers types de vidéos de formation d'entreprise ?

Oui, HeyGen est polyvalent pour divers besoins de formation d'entreprise, y compris l'intégration des employés, la formation technique, la formation à la conformité et le partage général des connaissances. Notre plateforme permet la création de vidéos de formation professionnelles adaptées à tout département ou sujet.

HeyGen utilise-t-il des avatars AI pour une expérience de formation améliorée ?

Absolument. HeyGen intègre des avatars AI sophistiqués et des voix off AI pour donner vie à vos scripts de formation. Cette capacité de texte-à-vidéo assure une présentation professionnelle et cohérente pour tout votre contenu de formation, rendant vos vidéos de formation professionnelles plus dynamiques.

