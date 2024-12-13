Découvrez comment une vidéo de 45 secondes, avec des visuels vibrants et une voix off professionnelle et dynamique générée sans effort à partir de votre script grâce à la fonction Texte-en-vidéo, peut transformer la formation d'intégration pour les nouveaux employés. Ce clip engageant cible les responsables RH du secteur de la vente au détail et les coordinateurs de formation, mettant en avant la puissance d'un générateur de formation pour le commerce de détail pour créer rapidement un contenu introductif captivant, garantissant que chaque nouvel employé commence sur de bonnes bases.

Générer une Vidéo