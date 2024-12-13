Créez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux nouvelles recrues du commerce de détail, illustrant les meilleures pratiques pour gérer les retours clients. Le style visuel doit être amical et accessible, avec un avatar AI diversifié démontrant les procédures appropriées dans un magasin bien éclairé, accompagné d'une génération de voix off claire et encourageante. Ce générateur de vidéos de formation pour le personnel de vente au détail aide à rationaliser l'intégration en fournissant rapidement un contenu cohérent et engageant.

Générer une Vidéo