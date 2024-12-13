Générateur de Vidéos de Vitrine de Vente au Détail : Créez des Démonstrations de Produits Époustouflantes

Créez facilement des vidéos de démonstration de produits époustouflantes avec la fonction de texte en vidéo AI, transformant vos idées en histoires visuelles engageantes rapidement.

Créez une vidéo captivante de lancement de produit de 30 secondes présentant une nouvelle ligne de mode durable, ciblant les millennials soucieux de l'environnement avec des visuels tendance et une bande sonore entraînante. Utilisez des avatars AI pour présenter les caractéristiques clés et des conseils de style, rendant l'annonce fraîche et personnalisée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de démonstration de produit concise de 45 secondes expliquant les fonctions innovantes d'un appareil domestique intelligent, destinée aux professionnels occupés et férus de technologie. Le style visuel doit être épuré et informatif, accompagné d'une voix off professionnelle générée facilement grâce à la fonction de texte en vidéo pour articuler clairement ses avantages.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo inspirante de 60 secondes pour une vitrine de vente au détail d'une ligne unique de céramiques faites à la main, conçue pour séduire les amateurs de bricolage et les passionnés d'artisanat recherchant la qualité artisanale. Employez une esthétique visuelle chaleureuse et accueillante avec une musique de fond douce, en utilisant divers modèles et scènes pour mettre en valeur les détails et le savoir-faire de chaque pièce.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo urgente de 15 secondes annonçant une vente flash à durée limitée pour une boutique en ligne, ciblant spécifiquement les clients à la recherche de bonnes affaires. Le style visuel et audio doit être dynamique et énergique avec un appel à l'action clair, renforcé par une génération de voix off convaincante pour souligner l'exclusivité de l'offre.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Vitrine de Vente au Détail

Transformez vos présentations de produits en expériences vidéo captivantes avec notre plateforme AI facile à utiliser, conçue pour captiver votre audience et augmenter les ventes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi notre collection diversifiée de modèles de vidéos de produits, conçus pour mettre en valeur efficacement vos articles de vente au détail. Cela fournit une base professionnelle pour votre histoire visuelle.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vitrine
Personnalisez facilement votre vidéo en utilisant nos outils d'édition intuitifs par glisser-déposer. Ajoutez des images de produits, des superpositions de texte et des éléments de marque pour refléter votre style unique.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI et des Voix Off
Améliorez l'engagement en incorporant des Avatars AI réalistes pour présenter vos produits ou générez des voix off au son naturel à partir de votre script.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisée, exportez votre vidéo de vitrine de vente au détail de haute qualité dans divers formats d'aspect pour des plateformes comme les réseaux sociaux, optimisant pour une large portée et un impact sur l'audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Produits

Démontrez efficacement la valeur des produits en créant des vidéos AI engageantes qui mettent en avant de véritables histoires de succès et témoignages de clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de vitrine de vente au détail engageantes ?

HeyGen propose une gamme diversifiée de modèles de vidéos de produits conçus professionnellement, vous permettant de personnaliser facilement des vidéos de vitrine de vente au détail convaincantes. Notre interface conviviale pour les débutants et nos outils d'édition par glisser-déposer rendent la création de vidéos accessible à tous, boostant votre marketing vidéo e-commerce.

Puis-je utiliser des Avatars AI pour présenter mes vidéos de démonstration de produits avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer des Avatars AI réalistes dans vos vidéos de démonstration de produits, donnant vie à vos produits avec des présentateurs engageants. Vous pouvez également utiliser notre outil de texte en vidéo AI pour générer des voix off naturelles directement à partir de vos scripts.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de produits efficace pour les entreprises ?

HeyGen accélère votre capacité à créer des vidéos de produits AI de haute qualité, en faisant un créateur de vidéos de produits idéal pour toute entreprise. Exploitez notre plateforme pour produire rapidement des vidéos animées pour des lancements de produits ou des vidéos explicatives, et partagez-les facilement via les réseaux sociaux.

HeyGen permet-il de personnaliser les vidéos de produits AI pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris des options pour ajouter votre logo et personnaliser les couleurs, garantissant que vos vidéos de produits AI s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement adapter chaque élément pour créer un contenu percutant qui est facile à personnaliser.

