Créateur de Vidéos Promo : Boostez les Ventes au Détail Aujourd'hui
Générez facilement des publicités vidéo percutantes et des vidéos marketing avec des avatars AI engageants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une annonce captivante de vente flash de 15 secondes pour une "boutique en ligne" spécialisée dans les bijoux sur mesure, destinée aux acheteurs en ligne sur les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle doit être rapide, vibrante, et comporter des superpositions de texte audacieuses avec des effets sonores excitants, se terminant par un appel à l'action clair. Exploitez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour une portée maximale dans les environnements de visionnage silencieux.
Produisez une vidéo explicative informative de 45 secondes présentant une nouvelle solution B2B pour créer des "vidéos marketing" efficaces, destinée aux clients professionnels potentiels recherchant une création de contenu simplifiée. Le style visuel et audio doit être professionnel et clair, incorporant des graphiques animés épurés et une "voix off AI" calme et autoritaire pour détailler les caractéristiques et avantages clés, assurant une présentation soignée.
Développez une "vidéo promotionnelle" de témoignage client authentique de 60 secondes pour un studio de fitness, ciblant les clients indécis et les passionnés de santé. Le style visuel doit être chaleureux, personnel, et présenter de véritables interviews de clients dans des environnements naturels, complétés par une musique de fond douce et inspirante. Introduisez le témoignage de manière fluide en utilisant la capacité "Text-to-video from script" de HeyGen pour une ouverture engageante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Créez des Publicités de Détail à Fort Impact.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour les promotions au détail en utilisant l'AI, stimulant l'intérêt immédiat des clients et les conversions de ventes.
Engagez les Clients sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux afin d'annoncer des ventes, présenter des produits, et augmenter l'engagement en ligne au détail.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos marketing ?
HeyGen offre une vaste bibliothèque de "modèles vidéo" professionnels et de "médias de stock" pour vous aider à produire rapidement des "vidéos marketing" convaincantes. Vous pouvez utiliser des "voix off AI" et des "titres animés" pour une touche vraiment créative, faisant de HeyGen un puissant "créateur de vidéos promo" pour votre marque.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que créateur de vidéos promo ?
HeyGen utilise des "fonctionnalités AI" avancées pour simplifier l'ensemble du processus de création de "vidéos promo". De la génération "texte-à-vidéo" à l'aide de scripts à des "avatars AI" réalistes, HeyGen vous permet de produire des "vidéos promotionnelles" de haute qualité avec une facilité et une efficacité exceptionnelles.
HeyGen peut-il simplifier le montage vidéo pour mon entreprise ?
Absolument, l'éditeur intuitif "glisser-déposer" de HeyGen et ses "outils de montage vidéo" complets rendent la création de "publicités vidéo" et de "vidéos explicatives" simple pour les "petites entreprises" et les "boutiques en ligne". Vous pouvez facilement ajouter des "sous-titres automatiques" et du branding pour des résultats professionnels, rendant la création vidéo accessible à tous.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos pour les réseaux sociaux ?
HeyGen est conçu pour créer du contenu "réseaux sociaux" engageant, offrant des "modèles vidéo" polyvalents et des "ressources libres de droits". Vous pouvez redimensionner facilement les vidéos pour différentes plateformes et ajouter des "voix off AI" pour capter l'attention de votre audience, assurant que votre contenu se démarque.