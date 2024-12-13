Créateur de Vidéos Promotionnelles pour le Commerce : Augmentez vos Ventes avec l'AI

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes pour le commerce avec la conversion de texte en vidéo, parfait pour mettre en valeur des produits et augmenter les ventes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo produit de 45 secondes conçue pour les responsables e-commerce afin de démontrer clairement les caractéristiques complexes d'un nouveau gadget. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des prises de vue nettes du produit et des graphiques animés pour illustrer la fonctionnalité, le tout accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Un "Créateur de Vidéos Promo AI" comme HeyGen permet l'intégration fluide d'"avatars AI" pour présenter le produit, ajoutant une touche humaine et renforçant l'engagement des spectateurs sans avoir besoin de présentateurs réels.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo marketing de 60 secondes pour les équipes marketing lançant une vente saisonnière importante, capturant l'excitation de l'événement. Le style visuel doit être festif et rapide, incorporant des couleurs vives, des transitions dynamiques et du texte animé annonçant des réductions, le tout synchronisé avec une bande sonore excitante et énergique. Pour garantir l'accessibilité et renforcer les messages clés, les utilisateurs utiliseront des "Sous-titres/captions" générés automatiquement, une fonctionnalité disponible avec divers "Modèles Vidéo" pour une personnalisation rapide.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo tendance de 15 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux détaillants de mode présentant leur dernière collection de vêtements, optimisée pour des plateformes telles qu'Instagram Reels. Ce clip visuellement percutant mettra en avant des coupes rapides et stylées de mannequins portant les nouvelles arrivées, superposées avec des éléments de marque subtils et accompagnées de musique pop contemporaine. Pour garantir que la vidéo soit parfaite sur toutes les plateformes sociales, la capacité de "Redimensionnement & exportation selon le format" est essentielle, permettant aux "Outils de Marque" de briller de manière cohérente dans chaque format.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un Créateur de Vidéos Promotionnelles pour le Commerce

Créez facilement des vidéos promotionnelles engageantes pour le commerce avec des outils alimentés par l'AI, conçus pour vous aider à mettre en valeur vos produits et captiver votre audience.

1
Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de "Modèles Vidéo" adaptés aux promotions commerciales ou commencez avec une toile vierge pour donner vie à votre vision unique.
2
Step 2
Ajoutez vos Médias Produits
Ajoutez vos images, séquences et textes de produits. Utilisez les "Outils de Marque" pour intégrer votre logo et vos couleurs préférées, garantissant que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Sélectionnez des Voix Off AI et des Sous-titres
Améliorez votre promotion avec des "Voix Off AI et Sous-titres" au son naturel. Entrez simplement votre script, et laissez notre AI donner vie à votre message pour une accessibilité plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo promotionnelle en haute définition. Elle est prête à être partagée sur toutes vos plateformes de "Vidéos pour les Réseaux Sociaux" et canaux marketing pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos de Témoignages Clients

Utilisez l'AI pour créer des histoires de réussite et des témoignages clients authentiques qui renforcent la confiance et encouragent les achats pour votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer l'attrait créatif de mes vidéos promotionnelles pour le commerce ?

HeyGen vous permet de libérer votre créativité avec une large gamme de modèles vidéo personnalisables, d'avatars AI et d'options multimédias riches. Notre plateforme vous permet de créer des vidéos promotionnelles visuellement époustouflantes, garantissant que vos promotions commerciales captent l'attention et suscitent l'intérêt.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen propose-t-il pour générer des vidéos promotionnelles de haute qualité ?

HeyGen utilise une AI avancée pour simplifier la création de vos vidéos, offrant la génération de texte en vidéo, des voix off AI réalistes et des sous-titres automatiques. Ces fonctionnalités AI vous permettent de produire des vidéos marketing professionnelles avec un minimum d'effort, transformant efficacement les scripts en contenu engageant.

HeyGen propose-t-il des modèles vidéo personnalisables pour un montage vidéo rapide et créatif ?

Oui, HeyGen propose une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo conçus par des professionnels, permettant un montage vidéo rapide et créatif. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec vos éléments de marque, texte et médias pour créer rapidement des vidéos produits ou des vidéos pour les réseaux sociaux convaincantes.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans le contenu vidéo marketing et promotionnel ?

HeyGen inclut des outils de marque robustes qui vous permettent de maintenir une identité visuelle cohérente dans toutes vos vidéos marketing. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices dans chaque vidéo promotionnelle, garantissant une image de marque cohérente et professionnelle.

