Générateur de Vidéos Promotionnelles pour le Commerce de Détail : Créez Instantanément des Vidéos Engagantes
Boostez vos campagnes marketing et lancements de produits avec des vidéos promotionnelles engageantes, en exploitant la génération de voix off puissante de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo promotionnelle énergique de 15 secondes annonçant une vente flash à durée limitée pour une marque de détail, destinée aux chasseurs de bonnes affaires sur les plateformes de réseaux sociaux. Adoptez un style visuel rapide avec des coupes dynamiques, des superpositions de texte animées audacieuses et des effets sonores excitants pour créer un sentiment d'urgence. Exploitez la vaste bibliothèque de Templates & scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo publicitaire visuellement frappante et accrocheuse pour vos campagnes marketing.
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes présentant un nouveau service B2B, destinée aux clients d'entreprise potentiels et aux consommateurs férus de technologie. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et minimaliste avec des animations claires et étape par étape et une voix narrative amicale et autoritaire. Générez efficacement tout le contenu vidéo en utilisant la fonction Text-to-video from script de HeyGen, transformant votre explication détaillée en une vidéo marketing d'entreprise complète.
Produisez une vidéo promotionnelle réconfortante de 20 secondes pour une campagne de vacances saisonnière, ciblant le grand public avec une offre festive. Le style visuel doit comporter des couleurs chaudes et accueillantes et une musique de fond joyeuse, transmettant un sentiment de joie et de communauté. Assurez une accessibilité universelle et une communication claire en utilisant la fonction Sous-titres/captions de HeyGen, rendant votre vidéo publicitaire percutante sur tous les réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires pour le commerce de détail et des promotions marketing percutantes en utilisant l'AI, captivant les audiences et générant des ventes immédiates pour vos produits.
Promotions Engagantes sur les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour tous les canaux de réseaux sociaux, augmentant la visibilité de la marque et l'engagement des clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles percutantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos promotionnelles engageantes grâce à son éditeur vidéo AI intuitif. Exploitez nos outils alimentés par l'AI et notre vaste bibliothèque de modèles pour produire du contenu de haute qualité pour toutes vos campagnes marketing et lancements de produits, boostant vos idées créatives et rationalisant votre flux de travail de création vidéo.
Quelle variété de modèles HeyGen propose-t-il pour les promotions marketing ?
HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles conçus par des professionnels, y compris des options spécifiques pour les réseaux sociaux, les vidéos de produits et les événements de vente. Notre éditeur glisser-déposer permet une personnalisation rapide, rendant simple la création de promotions marketing époustouflantes pour toute plateforme.
HeyGen peut-il intégrer des voix off AI et des sous-titres automatiques dans mes vidéos promotionnelles ?
Absolument, les outils alimentés par l'AI de HeyGen permettent une intégration transparente de voix off AI réalistes et de sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité et la portée de vos vidéos promotionnelles. Cela simplifie le processus de montage vidéo, garantissant que votre message est clair et engageant pour un public mondial.
Comment puis-je maintenir l'identité de ma marque lors de la création de vidéos promotionnelles avec HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer facilement vos logos, couleurs et éléments visuels spécifiques de marque dans toutes vos vidéos promotionnelles. Cela assure la cohérence à travers vos campagnes marketing et renforce la présence de votre marque dans chaque vidéo produit que vous créez.