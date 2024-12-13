Générateur de Vidéos Promotionnelles pour le Commerce de Détail : Créez Instantanément des Vidéos Engagantes

Boostez vos campagnes marketing et lancements de produits avec des vidéos promotionnelles engageantes, en exploitant la génération de voix off puissante de HeyGen.

542/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle énergique de 15 secondes annonçant une vente flash à durée limitée pour une marque de détail, destinée aux chasseurs de bonnes affaires sur les plateformes de réseaux sociaux. Adoptez un style visuel rapide avec des coupes dynamiques, des superpositions de texte animées audacieuses et des effets sonores excitants pour créer un sentiment d'urgence. Exploitez la vaste bibliothèque de Templates & scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo publicitaire visuellement frappante et accrocheuse pour vos campagnes marketing.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative informative de 45 secondes présentant un nouveau service B2B, destinée aux clients d'entreprise potentiels et aux consommateurs férus de technologie. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle propre et minimaliste avec des animations claires et étape par étape et une voix narrative amicale et autoritaire. Générez efficacement tout le contenu vidéo en utilisant la fonction Text-to-video from script de HeyGen, transformant votre explication détaillée en une vidéo marketing d'entreprise complète.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promotionnelle réconfortante de 20 secondes pour une campagne de vacances saisonnière, ciblant le grand public avec une offre festive. Le style visuel doit comporter des couleurs chaudes et accueillantes et une musique de fond joyeuse, transmettant un sentiment de joie et de communauté. Assurez une accessibilité universelle et une communication claire en utilisant la fonction Sous-titres/captions de HeyGen, rendant votre vidéo publicitaire percutante sur tous les réseaux sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos Promotionnelles pour le Commerce de Détail

Créez facilement des vidéos promotionnelles percutantes avec notre générateur de vidéos alimenté par l'AI, conçu pour booster vos campagnes marketing de détail.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez votre vidéo promotionnelle pour le commerce de détail en sélectionnant parmi une variété de Templates & scènes conçus par des professionnels ou utilisez Text-to-video from script pour construire rapidement la base de votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez Votre Contenu Unique
Téléchargez vos visuels depuis la bibliothèque de médias/support de stock, puis incorporez facilement vos offres spécifiques, textes et logos de marque pour créer des caractéristiques de produit convaincantes.
3
Step 3
Améliorez avec des Éléments Alimentés par l'AI
Donnez vie à votre message en utilisant des avatars AI comme présentateurs engageants, ou ajoutez une génération de voix off percutante et des sous-titres automatiques pour articuler clairement vos offres de détail.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Votre vidéo promotionnelle pour le commerce de détail est prête ! Utilisez le redimensionnement & les exports de ratio d'aspect pour adapter parfaitement votre création pour une distribution fluide sur les plateformes de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les histoires de réussite de vos clients en vidéos percutantes alimentées par l'AI, promouvant efficacement vos offres de détail.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos promotionnelles percutantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos promotionnelles engageantes grâce à son éditeur vidéo AI intuitif. Exploitez nos outils alimentés par l'AI et notre vaste bibliothèque de modèles pour produire du contenu de haute qualité pour toutes vos campagnes marketing et lancements de produits, boostant vos idées créatives et rationalisant votre flux de travail de création vidéo.

Quelle variété de modèles HeyGen propose-t-il pour les promotions marketing ?

HeyGen offre une bibliothèque complète de modèles conçus par des professionnels, y compris des options spécifiques pour les réseaux sociaux, les vidéos de produits et les événements de vente. Notre éditeur glisser-déposer permet une personnalisation rapide, rendant simple la création de promotions marketing époustouflantes pour toute plateforme.

HeyGen peut-il intégrer des voix off AI et des sous-titres automatiques dans mes vidéos promotionnelles ?

Absolument, les outils alimentés par l'AI de HeyGen permettent une intégration transparente de voix off AI réalistes et de sous-titres automatiques, améliorant l'accessibilité et la portée de vos vidéos promotionnelles. Cela simplifie le processus de montage vidéo, garantissant que votre message est clair et engageant pour un public mondial.

Comment puis-je maintenir l'identité de ma marque lors de la création de vidéos promotionnelles avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer facilement vos logos, couleurs et éléments visuels spécifiques de marque dans toutes vos vidéos promotionnelles. Cela assure la cohérence à travers vos campagnes marketing et renforce la présence de votre marque dans chaque vidéo produit que vous créez.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo