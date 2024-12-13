Générateur de Vidéos Promo pour le Commerce de Détail : Créez des Vidéos Marketing Rapidement
Produisez rapidement des vidéos de produits captivantes pour vos boutiques en ligne en utilisant nos divers modèles et scènes, augmentant l'engagement et les ventes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels du marketing qui ont besoin de développer rapidement leur contenu visuel sur divers réseaux sociaux. Le style visuel doit être rapide et énergique, montrant comment différents formats d'image peuvent être rapidement générés et exportés pour des plateformes comme Instagram, TikTok et YouTube. Une musique de fond moderne et entraînante, associée à une voix off concise générée par l'IA, mettra en avant l'efficacité de la fonctionnalité "Redimensionnement et exportation des formats" de HeyGen et la large gamme de "Modèles et scènes" disponibles pour lancer toute campagne, transformant des idées brutes en vidéos marketing soignées instantanément.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les utilisateurs techniques et les agences créatives intéressés par l'utilisation d'outils alimentés par l'IA pour créer des vidéos de produits hautement personnalisées. La présentation visuelle doit être détaillée et illustrative, démontrant les options de personnalisation complexes des "Avatars AI" et leur intégration réaliste dans diverses scènes de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock". Une voix off informative et articulée expliquera les fonctionnalités sophistiquées, complétée par des "Sous-titres/captions" générés automatiquement pour garantir l'accessibilité et mettre en avant la prouesse technique derrière la création de contenu explicatif détaillé.
Créez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes ciblant les responsables de magasins qui nécessitent des vidéos promotionnelles rapides et percutantes pour les affichages en magasin ou les ventes flash. Le style visuel doit être lumineux, engageant, utilisant des superpositions de texte audacieuses et des transitions de scène dynamiques pour capter immédiatement l'attention. Une voix off entraînante et accrocheuse, générée à l'aide de la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen, délivrera des appels à l'action directs, montrant à quel point il est facile d'utiliser des "Modèles et scènes" prêts à l'emploi pour créer du contenu urgent et axé sur les ventes sans montage intensif, servant de générateur efficace de vidéos promotionnelles pour le commerce de détail.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo pour le Commerce de Détail à Fort Taux de Conversion.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes pour les lancements de nouveaux produits et les promotions, garantissant que vos campagnes de détail atteignent une portée et une conversion maximales.
Engagez les Audiences sur les Réseaux Sociaux.
Créez instantanément des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des clips courts pour mettre en avant les promotions, les nouveautés et les soldes, augmentant l'engagement sur tous les canaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing avec l'IA ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA pour transformer des invites textuelles en vidéos marketing captivantes. Notre éditeur vidéo AI permet aux utilisateurs de générer facilement du contenu de haute qualité, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de production vidéo.
Quel type de modèles est disponible dans HeyGen pour les vidéos promotionnelles ?
HeyGen propose une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels spécialement conçus pour divers types de vidéos promotionnelles et publicités vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement les personnaliser à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer et accéder à des ressources libres de droits pour créer rapidement du contenu engageant.
HeyGen peut-il générer des sous-titres et des légendes pour divers réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen dispose de capacités robustes pour générer automatiquement des sous-titres et des légendes précis, essentiels pour maximiser la portée sur divers réseaux sociaux. Cela garantit que vos vidéos promotionnelles sont accessibles et percutantes sur toutes les plateformes.
HeyGen prend-il en charge les avatars AI et la personnalisation de la marque pour les vidéos de produits ?
Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de choisir parmi une sélection d'avatars AI réalistes qui peuvent transmettre votre message dans les vidéos de produits et le contenu du générateur de vidéos promo pour le commerce de détail. Vous pouvez également intégrer une personnalisation de la marque, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir une identité de marque cohérente.