Générateur de Vidéos de Produits de Détail : Créez des Vidéos Époustouflantes Rapidement

Créez des vidéos de produits époustouflantes pour le e-commerce avec l'AI. Transformez le texte en vidéo à partir de script rapidement pour une création de contenu évolutive et de haute qualité.

Créez une vidéo vibrante de 30 secondes démontrant comment les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs du e-commerce peuvent rapidement produire du contenu de haute qualité avec le "générateur de vidéos de produits de détail" de HeyGen en utilisant les "Modèles & scènes". Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des coupes rapides et mettant en scène un entrepreneur personnalisant sans effort une vidéo de produit, le tout accompagné d'une bande sonore entraînante et positive. Mettez en avant la "facilité de personnalisation" de la plateforme pour divers types de produits.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo élégante de 45 secondes ciblant les responsables marketing et les agences digitales, illustrant comment le "générateur de vidéos de produits AI" de HeyGen simplifie la "création de vidéos à grande échelle". Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec des transitions fluides entre divers exemples de produits et une voix off professionnelle et confiante. Soulignez l'efficacité obtenue en utilisant les "avatars AI" et la "conversion de texte en vidéo à partir de script" pour générer un contenu vidéo cohérent et en grand volume sans obstacles de production importants.
Exemple de Prompt 2
Produisez un récit immersif de 60 secondes de "vidéos de démonstration de produits" pour les équipes de lancement de produits et les marques innovantes, mettant en avant un nouveau gadget technologique avec un style visuel cinématographique et un design sonore riche et détaillé. La vidéo doit souligner la portée mondiale en démontrant comment le "support multilingue" peut être facilement mis en œuvre grâce aux fonctionnalités de "génération de voix off" et de "sous-titres/captions" de HeyGen, rendant le produit accessible à divers marchés internationaux. Le ton doit être inspirant et présenter divers avatars AI parlant différentes langues.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de produit e-commerce de 30 secondes au rythme rapide pour les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux et les créateurs de contenu, conçue pour capter l'attention sur diverses plateformes. L'esthétique visuelle doit être tendance et visuellement attrayante avec des couleurs vives et des montages rapides et engageants, accompagnée d'une musique de fond moderne et rythmée. Mettez en avant comment la "bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen permet une création de contenu rapide et comment le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" assure un affichage optimal sur Instagram Reels, TikTok et YouTube Shorts.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Produits de Détail

Créez sans effort des vidéos captivantes de produits de détail avec l'AI, simplifiant votre production de contenu et engageant les clients avec des expériences personnalisées.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par générer un script convaincant en utilisant des scripts auto-générés par AI, décrivant les caractéristiques et avantages clés de votre produit pour une vidéo de produit de détail efficace.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque, puis sélectionnez des modèles vidéo appropriés et des médias de stock dans la bibliothèque pour construire vos scènes.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez les Détails
Personnalisez votre vidéo en utilisant l'éditeur vidéo en ligne, en incorporant des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et en ajoutant des sous-titres/captions pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo en ajustant le redimensionnement des ratios d'aspect, puis exportez votre vidéo de produit de détail de haute qualité, prête pour les plateformes e-commerce et les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Mettez en Avant les Témoignages de Produits

Développez facilement des vidéos de témoignages clients convaincantes pour renforcer la confiance et démontrer la valeur du produit.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour les vidéos de produits ?

Le générateur de vidéos de produits AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos de produits captivantes avec l'AI, offrant une riche bibliothèque de modèles vidéo et d'avatars AI pour donner vie à vos visions créatives. Cette plateforme agit comme un créateur de vidéos de produits intuitif, simplifiant l'ensemble du processus de production, du concept à la réalisation.

HeyGen est-il adapté à la création de vidéos de produits e-commerce à grande échelle ?

Oui, HeyGen est spécifiquement conçu pour la création de vidéos à grande échelle, permettant aux entreprises de produire efficacement de nombreuses vidéos de produits e-commerce. Son éditeur vidéo en ligne convivial propose des options de personnalisation faciles et un éditeur par glisser-déposer, rendant la production vidéo professionnelle accessible et rapide.

Comment les avatars AI et les scripts fonctionnent-ils dans le créateur de vidéos de produits de HeyGen ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des scripts auto-générés par AI pour simplifier la création de vidéos de démonstration de produits et d'autres vidéos de produits. Les utilisateurs peuvent transformer le texte en contenu vidéo engageant, avec des voix off réalistes, renforçant l'impact de leurs présentations de produits.

Puis-je personnaliser les vidéos de produits pour différentes plateformes et langues avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus et des fonctionnalités de personnalisation faciles pour adapter vos vidéos de produits à n'importe quelle plateforme ou audience. Avec le support multilingue et des options de sous-titres robustes, vous pouvez atteindre efficacement un marché mondial, rendant vos vidéos de produits e-commerce universellement percutantes.

