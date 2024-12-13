Créateur de Vidéos Marketing pour le Commerce de Détail : Boostez Vos Ventes & Votre Engagement

Créez instantanément des vidéos marketing époustouflantes pour le commerce de détail. Utilisez des avatars AI pour délivrer des messages engageants et personnalisés pour un impact maximal.

Créez une vidéo marketing de 45 secondes pour le commerce de détail mettant en avant vos derniers produits saisonniers. Cette vidéo visuellement attrayante, destinée aux acheteurs en ligne, combinera des animations vibrantes avec une voix off qui met en lumière les dernières nouveautés. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un démarrage en douceur.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Dans cette vidéo marketing de 60 secondes, des avatars AI présentent l'histoire de votre marque et ses points de vente uniques. Conçue pour les investisseurs potentiels, cette narration captivante utilise un style visuel cinématographique complété par des voix off générées professionnellement. Maximisez l'engagement avec la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Attirez l'attention des utilisateurs des réseaux sociaux avec une vidéo promo dynamique de 30 secondes. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences stock animées et des animations captivantes. Mettez en avant des offres spéciales avec des superpositions de texte animées, conçues pour augmenter l'engagement des spectateurs et stimuler les ventes.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide de formation vidéo complet de 2 minutes pour votre équipe de vente en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen. Conçu pour le personnel interne, cette vidéo informative combine des visuels clairs et concis avec des explications étape par étape, accompagnées d'un fond audio professionnel pour faciliter la compréhension.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Marketing pour le Commerce de Détail

Déverrouillez le potentiel du marketing vidéo avec nos outils alimentés par l'AI, offrant des fonctionnalités conviviales adaptées aux entreprises de détail.

1
Step 1
Créez avec des Avatars AI
Améliorez vos vidéos marketing pour le commerce de détail en intégrant des avatars AI. Ces personnages numériques peuvent simuler des interactions réelles, apportant une touche personnelle à vos démonstrations de produits et stratégies d'engagement client.
2
Step 2
Sélectionnez des Modèles Vidéo
Lancez votre processus de création vidéo en choisissant parmi une large gamme de modèles vidéo préconçus. Personnalisez les mises en page pour qu'elles s'alignent avec votre branding et votre message, garantissant que votre contenu marketing pour le commerce de détail se démarque.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Utilisez la fonctionnalité intégrée de génération de voix off pour ajouter des narrations audio dynamiques à vos vidéos. Cela aide à transmettre efficacement l'histoire de votre marque, captivant votre audience et améliorant la rétention.
4
Step 4
Exportez vers les Plateformes de Réseaux Sociaux
Optimisez vos vidéos pour divers canaux de réseaux sociaux avec notre fonctionnalité de redimensionnement d'aspect ratio. Exportez sans effort votre produit final pour atteindre un public plus large, boostant vos efforts de marketing pour le commerce de détail.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Témoignages Clients

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en témoignages vidéo captivants alimentés par l'AI, renforçant la confiance et encourageant les achats dans votre entreprise de détail.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment la création vidéo alimentée par l'AI de HeyGen peut-elle améliorer les stratégies marketing pour le commerce de détail ?

L'outil de création vidéo alimenté par l'AI de HeyGen simplifie la production de vidéos marketing pour le commerce de détail en offrant des modèles personnalisables et des avatars AI. Ces fonctionnalités aident les marques à créer rapidement du contenu engageant qui résonne avec le public, assurant une touche professionnelle à chaque vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des messages vidéo personnalisés ?

Avec HeyGen, les utilisateurs peuvent exploiter les avatars AI et la génération de voix off pour créer des messages vidéo personnalisés. Associé à des contrôles de branding et une vaste bibliothèque de médias, vous pouvez adapter le contenu pour qu'il s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Puis-je créer des vidéos prêtes pour les réseaux sociaux avec HeyGen ?

Oui, HeyGen propose divers modèles de vidéos et des options de redimensionnement d'aspect ratio adaptées aux plateformes de réseaux sociaux. Cela garantit que votre contenu soit optimal sur différents canaux, rendant la présence de votre marque plus percutante.

Quelles capacités créatives HeyGen offre-t-il pour la création vidéo alimentée par l'AI ?

HeyGen offre des outils comme le texte-à-vidéo à partir de scripts, des animations, et une large gamme de séquences stock, permettant aux utilisateurs de donner vie à leurs visions créatives avec facilité et précision.

