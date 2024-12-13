Générateur de Vidéos Explicatives pour le Commerce de Détail : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Créez des vidéos explicatives de produits dynamiques pour augmenter les ventes, en utilisant des outils de création vidéo alimentés par l'IA et les modèles et scènes complets de HeyGen.

Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant comment un générateur de vidéos explicatives pour le commerce de détail simplifie les efforts de marketing. Cette vidéo devrait tirer parti des divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter un nouveau produit ou service, accompagnée d'une musique entraînante et d'une voix off amicale générée par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes pour les responsables marketing, illustrant un service complexe ou une proposition de vente unique avec un avatar IA comme présentateur. Utilisez une esthétique visuelle épurée et une voix off claire et autoritaire générée par l'IA de HeyGen, mettant en avant les principaux avantages pour améliorer la compréhension.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative animée moderne et dynamique de 30 secondes pour les entrepreneurs du e-commerce, expliquant une nouvelle fonctionnalité de boutique en ligne ou une amélioration du parcours client. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour créer rapidement un contenu engageant, en utilisant un script concis et une voix off énergique pour stimuler les conversions.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative élégante de 50 secondes pour les professionnels du marketing dans le commerce de détail, démontrant un nouveau programme de fidélité client ou une promotion en magasin. Cette vidéo devrait utiliser la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels de haute qualité et présenter une voix off confiante générée par l'IA pour transmettre les avantages du programme, soutenant la stratégie marketing globale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Explicatives pour le Commerce de Détail

Transformez vos descriptions de produits et messages marketing en vidéos explicatives captivantes pour le commerce de détail avec notre plateforme intuitive alimentée par l'IA. Créez du contenu engageant sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par saisir votre message de produit de détail ou votre script de vente directement dans la plateforme. Notre IA analysera votre texte pour préparer la génération de la vidéo, en utilisant les capacités de notre générateur de vidéos explicatives.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels et personnalisez votre vidéo avec des avatars IA réalistes pour représenter votre marque ou produit.
3
Step 3
Ajoutez des Finitions
Améliorez votre vidéo explicative avec de la musique dynamique, des voix off engageantes et des sous-titres/captions clairs pour garantir que votre message résonne avec chaque spectateur, en utilisant des capacités d'édition vidéo flexibles.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo explicative pour le commerce de détail parfaite, exportez-la dans divers ratios d'aspect et formats, prête à être téléchargée en tant que vidéos animées sur les réseaux sociaux, votre site web ou vos campagnes marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Témoignages de Clients

Développez des histoires de réussite client et des témoignages convaincants pour renforcer la confiance et augmenter l'adoption des produits dans le commerce de détail.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives engageantes avec des styles variés ?

Les outils de création vidéo alimentés par l'IA de HeyGen offrent une large gamme de modèles professionnels et de personnages animés, permettant aux utilisateurs de personnaliser les éléments et de créer des vidéos animées percutantes qui résonnent avec leur audience. Vous pouvez exploiter divers styles de vidéo pour s'adapter efficacement à votre marque et à votre stratégie marketing.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen vous permet de personnaliser les éléments de manière approfondie, offrant une interface conviviale pour ajouter des polices personnalisées, intégrer vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et utiliser une riche bibliothèque de médias. Cette flexibilité garantit que vos vidéos explicatives s'alignent parfaitement avec votre vision créative, améliorant vos efforts de vente et de marketing.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de produits ?

HeyGen simplifie le processus de création de texte en vidéo pour les vidéos explicatives de produits, vous permettant de générer rapidement du contenu avec des voix off IA et des avatars IA dynamiques. Cette plateforme efficace vous aide à produire du contenu de haute qualité et percutant pour présenter vos produits, des tutoriels courts aux vidéos de micro-apprentissage.

Puis-je facilement partager mes vidéos explicatives créées avec HeyGen sur différentes plateformes ?

Oui, HeyGen vous permet de télécharger vos vidéos explicatives terminées au format MP4, ce qui facilite leur téléchargement sur les réseaux sociaux, leur intégration dans des plateformes d'apprentissage en ligne ou leur utilisation pour la communication interne. La plateforme prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect pour un affichage optimal sur divers canaux, assurant une large diffusion de vos vidéos de formation.

