Créateur de Vidéos Publicitaires de Détail : Concevez des Publicités qui Vendent
Produisez des publicités de détail professionnelles en quelques minutes en utilisant notre fonctionnalité dynamique de texte-à-vidéo à partir de script pour captiver votre audience.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative engageante de 45 secondes ciblant les marketeurs qui ont besoin de simplifier des services complexes pour des clients potentiels. La vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel avec des graphiques animés, complété par une voix off amicale et claire. Exploitez les avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour présenter efficacement l'information et créer des publicités vidéo qui résonnent.
Produisez une publicité UGC authentique de 30 secondes pour un créateur de vidéos publicitaires de détail, destinée aux marques recherchant des témoignages clients authentiques. Le style visuel doit imiter le contenu créé par les utilisateurs, peut-être avec un éclairage naturel et des montages non polis, avec un audio conversationnel et une musique de fond minimale. Assurez-vous que tous les dialogues sont clairement transmis grâce aux sous-titres/captions de HeyGen, rendant ces publicités vidéo accessibles et percutantes.
Concevez une vidéo promotionnelle excitante de 20 secondes ciblant les entreprises de commerce électronique désireuses de mettre en avant des offres à durée limitée et des appels à l'action forts. Le design visuel doit être dynamique et visuellement frappant, utilisant des superpositions de texte audacieuses et une bande sonore énergique pour créer un sentiment d'urgence. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour des messages promotionnels clairs et assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes de réseaux sociaux grâce au redimensionnement et aux exports de ratio d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités de Détail Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo percutantes pour capter l'attention des clients et stimuler les ventes.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos courtes captivantes optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux pour étendre votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir de puissant créateur de vidéos publicitaires de détail ?
HeyGen vous permet de créer des publicités vidéo rapidement avec des outils alimentés par l'IA et des modèles de publicités vidéo. Son interface intuitive en fait un créateur de publicités vidéo en ligne idéal pour du contenu de détail dynamique et des campagnes percutantes.
Quelles fonctionnalités uniques HeyGen offre-t-il pour les plateformes de réseaux sociaux ?
HeyGen exploite des avatars AI réalistes et une fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer des vidéos courtes engageantes parfaites pour les plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez également personnaliser les appels à l'action et le branding pour maximiser l'engagement.
HeyGen est-il adapté aux petites entreprises et aux marketeurs pour créer facilement des publicités vidéo ?
Absolument ! L'éditeur glisser-déposer de HeyGen et ses nombreux modèles de publicités vidéo rendent incroyablement simple pour les petites entreprises et les marketeurs de produire des publicités vidéo professionnelles sans expérience préalable en montage. Il rationalise efficacement tout le processus de création vidéo.
HeyGen peut-il aider à créer divers types de publicités vidéo, comme des vidéos produits ou explicatives ?
Oui, HeyGen est un créateur de publicités vidéo AI polyvalent capable de produire divers types de publicités vidéo, y compris des vidéos produits captivantes et des vidéos explicatives informatives. Vous pouvez également maintenir la cohérence de la marque avec des contrôles de branding et exporter facilement pour des plateformes comme YouTube.