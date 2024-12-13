Créateur de Vidéo d'Annonce de Réapprovisionnement : Boostez les Ventes avec des Vidéos AI

Générez rapidement des alertes de réapprovisionnement virales avec des voix off personnalisées, transformant les images de produits en ventes immédiates.

Générez une vidéo d'annonce de réapprovisionnement excitante de 15 secondes spécifiquement pour vos abonnés actifs sur TikTok Shop, conçue pour devenir virale. Utilisez la "génération de voix off" de HeyGen pour une annonce énergique et urgente, complétée par des visuels de produits vifs issus de la "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour capter instantanément l'attention et stimuler les ventes immédiates.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de réapprovisionnement convaincante de 30 secondes pour les clients recherchant des informations détaillées sur les produits, en mettant l'accent sur la personnalisation de leurs achats. Commencez avec un modèle préconçu des "modèles & scènes" de HeyGen, en intégrant des images de produits de haute qualité et une voix off amicale pour mettre en avant les caractéristiques clés et la disponibilité, encourageant un retour rapide dans votre magasin.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'annonce soignée de 45 secondes qui non seulement déclare votre réapprovisionnement mais renforce également l'identité unique de votre marque auprès des clients fidèles et nouveaux. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour annoncer la nouvelle de manière directe et professionnelle, enrichie de "sous-titres/captions" clairs pour garantir l'accessibilité et une forte reconnaissance de la marque auprès d'un public plus large.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promo dynamique de 60 secondes conçue pour un impact maximal sur toutes les plateformes de médias sociaux, visant le statut de contenu viral. Utilisez le "texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour créer sans effort un récit engageant sur le réapprovisionnement, puis utilisez le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour adapter parfaitement la vidéo pour Instagram Reels, YouTube Shorts et TikTok, assurant une large portée et une action immédiate.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo d'Annonce de Réapprovisionnement

Créez rapidement des vidéos de réapprovisionnement engageantes pour TikTok Shop et d'autres plateformes, stimulant les ventes immédiates et l'excitation avec notre outil alimenté par AI.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Dynamique
Sélectionnez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour les annonces de réapprovisionnement. Cela fournit une base solide, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo avec les Détails du Produit
Téléchargez vos images de produits et ajoutez des animations de texte convaincantes pour mettre en avant les caractéristiques clés et la disponibilité. Cela garantit que votre message est clair et visuellement attrayant.
3
Step 3
Créez une Voix Off Engagée
Générez une voix off percutante en utilisant l'AI pour capter instantanément l'attention de votre audience et transmettre l'urgence. Une voix off convaincante augmente l'engagement et la conversion.
4
Step 4
Exportez et Partagez sur les Plateformes
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect optimisés pour TikTok Shop et d'autres plateformes de médias sociaux. Partagez largement votre annonce pour atteindre plus de clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant la Demande de Produits avec des Témoignages

Créez de l'excitation et une preuve sociale autour des réapprovisionnements en présentant des témoignages clients authentiques et des avis sur les produits dans des vidéos engageantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment le Générateur de Vidéo de Réapprovisionnement TikTok Shop AI de HeyGen peut-il aider à créer du contenu viral ?

Le puissant Générateur de Vidéo de Réapprovisionnement TikTok Shop AI de HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos d'annonce de réapprovisionnement engageantes. Utilisez des animations de texte dynamiques, des voix off percutantes et des superpositions de texte urgentes pour créer du contenu viral qui stimule les ventes immédiates et capte l'attention du public sur les plateformes de médias sociaux.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos d'annonce efficace pour diverses campagnes marketing ?

HeyGen offre un ensemble complet d'outils de montage vidéo, y compris des modèles vidéo riches et une vaste bibliothèque de médias, pour simplifier la création de vidéos d'annonce percutantes. Vous pouvez personnaliser les vidéos avec votre image de marque, ajouter des animations de texte dynamiques et intégrer des séquences de stock pour s'adapter à toute campagne marketing ou lancement de produit.

HeyGen peut-il créer efficacement des vidéos promo de haute qualité sans expérience approfondie en montage vidéo ?

Absolument ! HeyGen utilise l'AI pour transformer votre script en vidéos promo époustouflantes avec facilité. Avec son éditeur intuitif par glisser-déposer, ses modèles professionnels, ses voix off AI et ses sous-titres automatiques, HeyGen permet à quiconque de créer rapidement des vidéos promotionnelles de qualité professionnelle, améliorant ainsi leurs efforts marketing.

Comment HeyGen soutient-il le partage de vidéos personnalisées sur différentes plateformes de médias sociaux ?

HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos d'annonce et promo pour diverses plateformes de médias sociaux en prenant en charge différents ratios d'aspect. Une fois votre vidéo perfectionnée avec des visuels AI et des animations de texte, vous pouvez facilement l'exporter et la partager directement pour engager votre audience et améliorer l'engagement sur tous vos canaux sociaux.

