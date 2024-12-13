Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les passionnés de gastronomie locale, mettant en avant le nouveau plat de saison de notre restaurant. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des gros plans alléchants de la préparation et de la présentation finale du plat, accompagnés d'une bande sonore contemporaine et entraînante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour offrir une description claire et séduisante des saveurs uniques du plat, en faisant un contenu marketing irrésistible pour le restaurant.

Générer une Vidéo