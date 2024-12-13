Créez des Publicités Époustouflantes avec notre Générateur de Vidéos Promotionnelles pour Restaurants

Produisez rapidement des vidéos promotionnelles professionnelles pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Transformez votre script en une vidéo engageante instantanément avec la fonction de texte en vidéo.

Créez une vidéo promotionnelle vibrante de 30 secondes ciblant les passionnés de gastronomie locale, mettant en avant le nouveau plat de saison de notre restaurant. Le style visuel doit être lumineux et énergique, avec des gros plans alléchants de la préparation et de la présentation finale du plat, accompagnés d'une bande sonore contemporaine et entraînante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour offrir une description claire et séduisante des saveurs uniques du plat, en faisant un contenu marketing irrésistible pour le restaurant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo accueillante de 45 secondes conçue pour les familles et les couples à la recherche d'une expérience culinaire chaleureuse, mettant en avant l'ambiance accueillante de notre restaurant. Les visuels doivent montrer un éclairage chaleureux, des sièges confortables et des sourires sincères de clients heureux, complétés par une douce musique jazz d'ambiance. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour améliorer les prises de vue scéniques de l'intérieur et créez un post captivant sur les réseaux sociaux en utilisant ce générateur de vidéos promotionnelles pour restaurant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de campagne marketing engageante de 60 secondes destinée aux groupes et aux organisateurs d'événements, annonçant notre prochaine soirée à thème 'Goût de l'Italie'. La présentation visuelle doit être dynamique et festive, capturant l'essence de la culture italienne à travers les décorations, la nourriture et les gens qui s'amusent, le tout sur une musique folklorique festive. Employez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort les détails de notre événement en une narration visuelle captivante pour des publicités vidéo efficaces.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle authentique de 20 secondes avec l'outil de création vidéo AI pour les clients intéressés par l'histoire unique de notre restaurant, présentant une brève introduction de notre chef cuisinier et de sa philosophie culinaire. Le style visuel et audio doit être personnel et légèrement documentaire, avec un ton chaleureux et invitant et une musique de fond douce. Envisagez d'utiliser les modèles et scènes de HeyGen pour établir rapidement la narration visuelle, en veillant à ce que les sous-titres/captions soient utilisés pour transmettre clairement la passion du chef et les messages clés, offrant un aperçu accessible et sincère des coulisses.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Promotionnelles pour Restaurants

Créez sans effort des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre restaurant avec des outils alimentés par AI, stimulant l'engagement et attirant de nouveaux clients.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large gamme de modèles et scènes conçus professionnellement pour un marketing de restaurant percutant, simplifiant votre processus créatif.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias
Personnalisez votre vidéo promotionnelle en téléchargeant les photos et vidéos uniques de votre restaurant, ou utilisez notre vaste bibliothèque de médias pour des visuels de haute qualité.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez votre message en générant des voix off professionnelles avec AI, offrant une narration claire et engageante pour la vidéo promotionnelle de votre restaurant.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Rendez votre vidéo promotionnelle finie dans divers formats d'aspect, garantissant qu'elle est parfaitement optimisée pour le partage sur les plateformes de réseaux sociaux et les campagnes publicitaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Expériences des Clients

.

Développez des vidéos de témoignages authentiques avec AI pour présenter efficacement des expériences culinaires positives, renforçant la confiance et attirant plus de clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos promotionnelles engageantes pour les restaurants ?

Le créateur de vidéos promotionnelles AI de HeyGen permet aux restaurants de produire rapidement un contenu vidéo promotionnel époustouflant. Utilisez nos divers modèles et avatars AI pour créer des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux et des campagnes marketing qui résonnent avec votre audience.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un créateur de vidéos promotionnelles AI intuitif pour les entreprises ?

HeyGen propose un éditeur en ligne convivial avec une interface de glisser-déposer, rendant les capacités de générateur de vidéos AI accessibles à tous. Notre AI simplifie la création de vidéos, vous permettant de vous concentrer sur votre vision créative sans complexités techniques.

HeyGen peut-il fournir des éléments personnalisés pour mes publicités vidéo et campagnes marketing ?

Absolument. HeyGen prend en charge une personnalisation étendue pour vos publicités vidéo, y compris des voix off générées par AI, des sous-titres automatiques et l'accès à une riche bibliothèque de médias de photos et vidéos stock. Vous pouvez également intégrer des contrôles de marque pour maintenir une identité de marque cohérente.

À quelle vitesse puis-je produire un contenu vidéo promotionnel de haute qualité avec HeyGen ?

HeyGen accélère considérablement le processus de création vidéo, vous permettant de générer un contenu vidéo promotionnel de haute qualité en quelques minutes. Notre éditeur vidéo AI et les fonctionnalités de texte en vidéo, combinés avec des modèles préconçus, rendent la production vidéo professionnelle efficace et simple.

