Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes, soignée et accueillante, pour les nouveaux employés de la salle d'un restaurant, afin de donner une première impression forte de nos normes de l'industrie de l'hospitalité. Cette vidéo doit présenter des visuels professionnels et une musique de fond apaisante, les guidant à travers les attentes initiales du lieu de travail en utilisant le Text-to-video de HeyGen à partir d'un script et des avatars AI pour une touche personnalisée.

