Créez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les restaurateurs, mettant en avant un nouveau menu saisonnier alléchant avec des coupes rapides de plats, un éclairage vif et une musique de fond entraînante, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour assembler rapidement des visuels époustouflants. Ce contenu de "Créateur de Vidéo de Menu" captivera les clients et annoncera des nouveautés culinaires excitantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un spot sophistiqué de 45 secondes conçu pour les marketeurs de restaurants, destiné à mettre en valeur les "menus numériques" de l'établissement avec des prises de vue au ralenti élégantes de plats magnifiquement dressés, un éclairage chaleureux et une "Génération de voix off" professionnelle racontant l'histoire, accompagnée de musique jazz douce, créant un contenu vraiment "captivant" qui raconte l'histoire culinaire de votre marque.
Exemple de Prompt 2
Pour les propriétaires de petits cafés ou bistrots, créez une vidéo promotionnelle percutante de 20 secondes annonçant des offres spéciales du jour ou des promotions à durée limitée, avec une musique pop énergique, un texte ludique à l'écran et des transitions rapides. Utilisez la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen pour garantir un message clair pour les offres générées par le "créateur de menu en ligne", visant à "augmenter les ventes" rapidement et efficacement.
Exemple de Prompt 3
Cette présentation de 60 secondes du "générateur de vidéo de menu de restaurant" est idéale pour les chaînes de restaurants, conçue pour afficher un menu complet avec un style visuel propre et professionnel, une musique de fond instrumentale calme et des descriptions claires des articles. Elle peut être facilement personnalisée en utilisant le "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen pour s'adapter à divers écrans numériques, aidant à "personnaliser les menus" de manière fluide à travers plusieurs emplacements.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo de Menu de Restaurant

Transformez sans effort votre menu statique en contenu vidéo dynamique et engageant pour captiver les clients et mettre en valeur vos offres avec des visuels époustouflants.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de modèles de menus professionnels conçus pour mettre en valeur vos délices culinaires. Nos Modèles & scènes fournissent une base pour votre menu numérique.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur intuitif de glisser-déposer pour ajouter vos articles de menu, descriptions et prix. Notre créateur de menu en ligne permet des ajustements faciles pour s'adapter à votre marque.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et une Voix
Ajoutez un audio engageant en utilisant notre fonctionnalité de Génération de voix off pour donner vie à vos plats, en complément de vos visuels époustouflants.
4
Step 4
Générez et Exportez
Finalisez votre création de Créateur de Vidéo de Menu et exportez vos nouveaux menus numériques dans divers formats. Utilisez le Redimensionnement & exportation des formats pour optimiser pour n'importe quel affichage.

Concevez des Menus Numériques Visuellement Inspirants

Utilisez l'IA pour créer des menus vidéo époustouflants pour l'affichage numérique, inspirant les convives avec un contenu visuellement attrayant et engageant.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les restaurateurs à créer des menus vidéo époustouflants ?

HeyGen permet aux restaurateurs de créer des menus vidéo visuellement époustouflants et engageants en utilisant des modèles préconçus et des outils alimentés par l'IA. Vous pouvez facilement personnaliser les menus avec votre image de marque et utiliser des avatars IA, garantissant que vos offres se démarquent vraiment et captent l'attention.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les menus numériques ?

HeyGen propose des options de personnalisation robustes pour vos menus numériques, y compris des contrôles de marque pour ajouter votre logo et des couleurs spécifiques. Sa plateforme intuitive permet un montage vidéo facile, et vous pouvez utiliser une riche bibliothèque multimédia et le redimensionnement des formats pour personnaliser parfaitement les menus pour n'importe quel affichage.

Les outils alimentés par l'IA de HeyGen peuvent-ils améliorer le menu vidéo de mon restaurant ?

Absolument. HeyGen utilise des outils alimentés par l'IA comme la conversion de texte en vidéo à partir d'un script et la génération de voix off pour créer des menus vidéo dynamiques. Vous pouvez même inclure des avatars IA et utiliser des sous-titres automatiques pour rendre votre contenu engageant accessible et attrayant, aidant à augmenter les ventes.

Quel est le processus de HeyGen pour créer un menu en ligne adapté à l'affichage numérique ?

HeyGen simplifie le processus de création de menus en ligne avec sa plateforme intuitive et ses divers modèles de menus. Vous pouvez facilement sélectionner un modèle, ajouter votre contenu en utilisant la bibliothèque multimédia, puis exporter votre menu vidéo final optimisé pour l'affichage numérique ou diverses autres plateformes avec un redimensionnement précis des formats.

