Transformez votre menu de restaurant en vidéos promotionnelles captivantes avec facilité, en exploitant les vastes Templates & scenes de HeyGen pour un attrait visuel instantané.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes pour les responsables marketing des restaurants haut de gamme, adoptant une esthétique visuelle sophistiquée et élégante, complétée par une voix off fluide et articulée. La vidéo mettra en avant les "avatars AI" de HeyGen présentant les plats du jour et les plats signature, en utilisant la "génération de voix off" pour créer des "promos de menu de restaurant" captivantes qui séduisent les convives.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique de 2 minutes conçue pour les gestionnaires de cafétérias et les services de restauration, utilisant un style visuel lumineux et accessible avec une musique joyeuse et entraînante. Cette vidéo guidera les utilisateurs pour améliorer leurs "menus numériques" en exploitant la "bibliothèque de médias/support de stock" de HeyGen pour des images alimentaires vibrantes et en ajoutant facilement des "sous-titres/légendes" pour s'assurer que chaque élément du menu est accessible et attrayant.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes ciblant les gestionnaires ambitieux de cafés et bars qui ont besoin de solutions d'affichage polyvalentes, avec un style visuel dynamique et rapide accompagné d'un audio moderne et énergique. La vidéo montrera comment la capacité de "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" de HeyGen optimise les "modèles de menu vidéo" pour divers écrans, garantissant que le contenu de leur "créateur de menu en ligne" est parfaitement présenté partout, des appareils mobiles aux grandes enseignes numériques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Menu de Restaurant

Créez des vidéos de menu de restaurant engageantes sans effort. Mettez en valeur vos plats, spécialités et offres uniques avec notre créateur de vidéos intuitif, conçu pour capter l'attention des clients.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle de Vidéo
Commencez votre vidéo de menu de restaurant en choisissant parmi une large gamme de modèles de vidéos conçus professionnellement. Ceux-ci offrent un point de départ créatif et efficace pour mettre en valeur vos offres.
2
Step 2
Personnalisez les Détails de Votre Menu
Personnalisez le modèle choisi en ajoutant des éléments de menu spécifiques, des descriptions alléchantes et des prix. Intégrez facilement vos propres éléments de marque ou exploitez notre vaste bibliothèque de médias/support de stock pour des visuels riches.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Engagée
Donnez vie à votre menu avec un audio dynamique. Utilisez la génération de voix off pour narrer des plats spéciaux, des promotions ou l'histoire de votre restaurant, en veillant à ce que votre message soit entendu clairement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Efficacement
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour la distribution. Utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exportations pour adapter votre vidéo à un affichage fluide sur les réseaux sociaux, les menus numériques ou toute autre plateforme.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les Convives avec des Vidéos de Menu Alléchantes

Produisez des vidéos visuellement attrayantes qui incitent les clients et suscitent l'intérêt pour les offres culinaires de votre restaurant.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo de menu de restaurant professionnelle ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles de menus vidéo, vous permettant de produire sans effort une vidéo de menu de restaurant dynamique. Nos capacités AI simplifient votre processus créatif, rendant la création de menus simple et efficace pour votre menu en ligne.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour les vidéos de menu de restaurant ?

HeyGen exploite une AI puissante pour des fonctionnalités telles que la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, la génération de voix off, et même des avatars AI, transformant votre texte en vidéos de restaurant engageantes. Vous pouvez également générer des sous-titres/légendes précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de vos menus numériques.

Puis-je personnaliser mes vidéos promotionnelles de menu de restaurant pour correspondre à ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, y compris l'intégration de logos et des couleurs personnalisées, garantissant que votre vidéo promotionnelle de menu de restaurant s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement importer des médias de notre vaste bibliothèque de médias ou de vos propres ressources pour créer un contenu véritablement unique.

Comment HeyGen peut-il aider à optimiser ma vidéo de menu de restaurant pour différentes plateformes ?

HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation, facilitant l'adaptation de votre vidéo de menu de restaurant pour les réseaux sociaux, les enseignes numériques ou votre menu en ligne. Cela garantit que votre contenu vidéo a un aspect soigné et professionnel sur tous vos écrans numériques.

