Générateur de Vidéos de Requalification : Améliorez les Compétences de Votre Équipe avec l'AI

Élevez vos programmes de montée en compétences et de requalification. Générez des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI réalistes, augmentant l'engagement des apprenants et économisant du temps.

Produisez une vidéo dynamique de 60 secondes conçue pour les nouvelles recrues dans un programme d'intégration, mettant en avant un avatar AI amical qui présente les valeurs clés de l'entreprise dans un style moderne et visuellement attrayant, avec une voix off professionnelle et entraînante pour stimuler l'engagement des apprenants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation concise de 45 secondes pour les employés existants, axée sur les initiatives de montée en compétences et de requalification, en utilisant un style visuel épuré et informatif et une piste audio claire et concise, facilement générée grâce aux capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts.
Exemple de Prompt 2
Développez un module de formation à la conformité convaincant de 30 secondes pour tout le personnel, avec une esthétique visuelle professionnelle et une voix off AI calme et instructive, enrichie de sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo dynamique de 90 secondes pour les responsables de l'apprentissage et du développement, mettant en avant la facilité de création de contenu engageant avec des modèles personnalisés, incorporant des visuels élégants et inspirants et une piste audio motivante, en s'appuyant sur une riche bibliothèque de médias/stock.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Requalification

Créez facilement des vidéos de montée en compétences et de requalification engageantes et efficaces pour votre équipe avec des outils alimentés par l'AI, améliorant l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par entrer votre script de formation ou sélectionnez parmi des modèles personnalisés préconçus, fournissant la base de votre contenu de montée en compétences et de requalification efficace.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour agir en tant que présentateur à l'écran, donnant vie à votre matériel éducatif avec une présentation naturelle et améliorant l'engagement des apprenants.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Personnalisez votre vidéo de requalification avec les contrôles de branding uniques de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Générez et Distribuez
Une fois personnalisé, générez votre sortie de générateur de vidéos AI de haute qualité, prête pour une distribution immédiate sur vos plateformes d'apprentissage pour renforcer votre personnel.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Sujets Complexes en Apprentissage & Développement

Transformez des concepts complexes en contenu vidéo facilement compréhensible, améliorant la clarté et l'efficacité pour la montée en compétences et la requalification critiques en L&D.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant une conversion rapide des scripts en vidéos de formation de haute qualité. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars AI réalistes et une fonctionnalité de texte-à-vidéo fluide à partir de scripts, accélérant considérablement la production de contenu pour l'apprentissage et le développement.

HeyGen peut-il produire efficacement du contenu vidéo de requalification pour de grandes équipes ?

Oui, HeyGen est un puissant générateur de vidéos de requalification conçu pour l'évolutivité, permettant aux organisations de créer facilement un contenu de montée en compétences et de requalification étendu. Ses outils basés sur l'AI facilitent une production rapide en utilisant des modèles personnalisés et un branding cohérent, ce qui le rend idéal pour des déploiements à grande échelle.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement des apprenants en e-learning ?

HeyGen améliore l'engagement des apprenants en e-learning grâce à des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes, des voix off AI dynamiques et des sous-titres/captions précis. De plus, la plateforme prend en charge les contrôles de branding et divers modèles et scènes pour créer un contenu éducatif captivant et mémorable.

HeyGen est-il adapté aux divers besoins de L&D comme l'intégration et la formation à la conformité ?

Absolument. HeyGen est une plateforme polyvalente parfaite pour une large gamme de besoins en apprentissage et développement, y compris des programmes d'intégration complets et une formation essentielle à la conformité. Ses outils basés sur l'AI permettent la création rapide de contenu vidéo sur mesure en utilisant le texte-à-vidéo à partir de scripts et des avatars AI de haute qualité.

