Absolument. HeyGen est une plateforme polyvalente parfaite pour une large gamme de besoins en apprentissage et développement, y compris des programmes d'intégration complets et une formation essentielle à la conformité. Ses outils basés sur l'AI permettent la création rapide de contenu vidéo sur mesure en utilisant le texte-à-vidéo à partir de scripts et des avatars AI de haute qualité.