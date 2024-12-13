Générateur de Vidéos de Formation à la Reconversion par AI pour une Montée en Compétences Rapide
Accélérez la montée en compétences de votre personnel avec l'AI. Convertissez du texte en vidéos de formation captivantes grâce à notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les spécialistes de la formation et du développement, axée sur l'accélération des vidéos de formation de base pour l'adoption de nouveaux logiciels. Le style visuel doit être rapide et illustratif, avec des changements de scène rapides à partir des modèles et scènes de HeyGen, complétés par une génération de voix off claire et énergique qui met en avant les caractéristiques et avantages clés.
Développez une vidéo informative de 90 secondes à destination des formateurs d'entreprise qui doivent produire des vidéos de formation accessibles pour les employés. L'esthétique visuelle doit être épurée et inclusive, incorporant des médias diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Assurez-vous que les sous-titres/captions soient affichés de manière proéminente tout au long pour soutenir les besoins d'apprentissage divers et améliorer la compréhension.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les créateurs de contenu visant à créer des vidéos d'intégration percutantes et polyvalentes sur différentes plateformes. Le style visuel doit être moderne et net, avec une voix confiante et encourageante. Mettez en avant la facilité d'adaptation du contenu pour divers réseaux sociaux ou canaux internes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, montrant comment ce générateur de vidéos AI simplifie la distribution multi-plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir l'Offre de Cours à l'Échelle Mondiale.
Développez rapidement une gamme plus large de cours de formation, rendant le contenu de reconversion accessible à une main-d'œuvre mondiale avec des vidéos AI.
Améliorer l'Engagement et la Rétention des Apprenants.
Exploitez des vidéos de formation propulsées par AI pour captiver les apprenants, augmentant significativement l'engagement et améliorant la rétention des connaissances pour la reconversion.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la production de vidéos de formation pour les employés en convertissant le texte en visuels captivants. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars AI et un éditeur de script puissant pour créer rapidement du contenu de haute qualité, ce qui en fait un générateur de vidéos de formation à la reconversion efficace.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu de formation ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que la personnalisation de la marque, le support multilingue pour une portée mondiale, et une intégration fluide avec les systèmes de gestion de l'apprentissage pour un déploiement facile. Il inclut également des outils essentiels tels que les sous-titres/captions et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour s'assurer que les vidéos de formation répondent à des besoins diversifiés.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la diffusion de la formation ?
Oui, HeyGen prend en charge l'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage, permettant un déploiement fluide de vos vidéos de formation pour les employés dans les plateformes d'apprentissage existantes. Cette capacité garantit que le contenu généré par AI, y compris les packages SCORM, peut être facilement géré et distribué pour une formation d'entreprise efficace.
Quels outils HeyGen fournit-il pour créer des vidéos de formation engageantes ?
HeyGen offre des capacités avancées de voix off AI et des avatars réalistes propulsés par HeyGen pour créer des vidéos de formation engageantes qui améliorent l'engagement des apprenants. Sa bibliothèque de médias complète et ses fonctionnalités d'édition intuitives permettent une narration visuelle sophistiquée et des vidéos pédagogiques de qualité professionnelle.