Générateur de Vidéos de Formation à la Reconversion par AI pour une Montée en Compétences Rapide

Accélérez la montée en compétences de votre personnel avec l'AI. Convertissez du texte en vidéos de formation captivantes grâce à notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo.

451/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les spécialistes de la formation et du développement, axée sur l'accélération des vidéos de formation de base pour l'adoption de nouveaux logiciels. Le style visuel doit être rapide et illustratif, avec des changements de scène rapides à partir des modèles et scènes de HeyGen, complétés par une génération de voix off claire et énergique qui met en avant les caractéristiques et avantages clés.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo informative de 90 secondes à destination des formateurs d'entreprise qui doivent produire des vidéos de formation accessibles pour les employés. L'esthétique visuelle doit être épurée et inclusive, incorporant des médias diversifiés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. Assurez-vous que les sous-titres/captions soient affichés de manière proéminente tout au long pour soutenir les besoins d'apprentissage divers et améliorer la compréhension.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo concise de 30 secondes pour les créateurs de contenu visant à créer des vidéos d'intégration percutantes et polyvalentes sur différentes plateformes. Le style visuel doit être moderne et net, avec une voix confiante et encourageante. Mettez en avant la facilité d'adaptation du contenu pour divers réseaux sociaux ou canaux internes grâce à la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen, montrant comment ce générateur de vidéos AI simplifie la distribution multi-plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Reconversion

Transformez rapidement un contenu complexe de reconversion en vidéos de formation engageantes et propulsées par AI pour monter en compétences votre personnel de manière efficace et efficiente.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par taper ou coller votre contenu de formation directement dans notre plateforme. L'AI convertit votre texte en une vidéo dynamique, simplifiant la création de vidéos pédagogiques.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour narrer votre vidéo de reconversion. Nos avatars AI offrent un visage cohérent et professionnel pour vos modules de formation.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Incorporez les logos et couleurs de votre entreprise pour vous assurer que tout le contenu de reconversion représente visuellement votre organisation, créant une expérience d'apprentissage cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Formation
Générez et exportez vos vidéos de formation de haute qualité dans plusieurs ratios d'aspect et formats, prêtes pour n'importe quelle plateforme ou appareil.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Matériaux de Formation Complexes

.

Transformez des informations de reconversion complexes en vidéos de formation AI claires et facilement assimilables, améliorant la compréhension et l'efficacité de l'apprentissage.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé qui simplifie la production de vidéos de formation pour les employés en convertissant le texte en visuels captivants. Les utilisateurs peuvent exploiter des avatars AI et un éditeur de script puissant pour créer rapidement du contenu de haute qualité, ce qui en fait un générateur de vidéos de formation à la reconversion efficace.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu de formation ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes telles que la personnalisation de la marque, le support multilingue pour une portée mondiale, et une intégration fluide avec les systèmes de gestion de l'apprentissage pour un déploiement facile. Il inclut également des outils essentiels tels que les sous-titres/captions et le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour s'assurer que les vidéos de formation répondent à des besoins diversifiés.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour la diffusion de la formation ?

Oui, HeyGen prend en charge l'intégration avec les systèmes de gestion de l'apprentissage, permettant un déploiement fluide de vos vidéos de formation pour les employés dans les plateformes d'apprentissage existantes. Cette capacité garantit que le contenu généré par AI, y compris les packages SCORM, peut être facilement géré et distribué pour une formation d'entreprise efficace.

Quels outils HeyGen fournit-il pour créer des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen offre des capacités avancées de voix off AI et des avatars réalistes propulsés par HeyGen pour créer des vidéos de formation engageantes qui améliorent l'engagement des apprenants. Sa bibliothèque de médias complète et ses fonctionnalités d'édition intuitives permettent une narration visuelle sophistiquée et des vidéos pédagogiques de qualité professionnelle.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo