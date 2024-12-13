Votre Générateur de Vidéos d'Information Résidentielle pour une Communication Claire

Transformez vos scripts en vidéos d'annonces de service public engageantes sans effort avec notre création avancée de texte en vidéo, économisant des coûts significatifs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative concise de 60 secondes abordant les nouvelles directives de gestion des déchets pour les résidents existants, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour convertir la politique écrite en un format visuel facilement compréhensible. La vidéo doit adopter un style visuel propre et professionnel avec des textes à l'écran mis en évidence, accompagnée d'une voix calme et autoritaire pour communiquer clairement les règlements et assurer la compréhension grâce à des sous-titres intégrés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce de service public engageante de 30 secondes pour promouvoir une prochaine collecte de fonds locale, en utilisant les divers modèles et scènes vidéo de HeyGen pour une présentation dynamique et visuellement attrayante. La vidéo doit comporter des coupes rapides et une musique entraînante, animée par une voix off enthousiaste et énergique, visant à captiver la communauté et encourager la participation en mettant en avant les détails clés de l'événement.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'alerte de sécurité urgente de 15 secondes pour tous les résidents concernant une fermeture de route locale immédiate, en utilisant la capacité de HeyGen à générer du contenu à partir d'un script pour un déploiement rapide sur diverses plateformes sociales. Le style visuel doit être clair et à fort contraste avec des graphiques simples pour transmettre rapidement les informations critiques, assorti d'une voix sérieuse et directe et optimisé pour différents ratios d'aspect grâce au redimensionnement et aux exportations de ratios d'aspect.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos d'Information Résidentielle

Créez rapidement des vidéos d'information résidentielles professionnelles et engageantes pour communiquer clairement des mises à jour et directives vitales, assurant que votre communauté reste informée.

1
Step 1
Collez Vos Informations
Commencez par coller votre script d'information résidentielle dans l'éditeur de texte intuitif, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour convertir instantanément votre texte en contenu parlé captivant.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Nos avatars AI offrent un visage cohérent et professionnel pour vos mises à jour résidentielles.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Maintenez l'identité de votre organisation en appliquant des contrôles de branding. Intégrez facilement votre logo et vos couleurs préférées pour assurer une cohérence visuelle dans toutes les communications résidentielles.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des options comme des sous-titres pour l'accessibilité. Une fois satisfait, exportez votre vidéo d'information résidentielle de haute qualité, prête à être distribuée sur diverses plateformes sociales.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffuser des Informations sur Divers Canaux

Créez sans effort des mises à jour vidéo concises et engageantes adaptées aux plateformes sociales, assurant une large portée et un accès facile pour les résidents.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes projets vidéo créatifs ?

HeyGen stimule la créativité en offrant une gamme d'avatars AI dynamiques et de modèles vidéo polyvalents, permettant aux utilisateurs de transformer rapidement des idées en contenus éducatifs captivants ou en formats de vidéos explicatives engageants avec des présentateurs professionnels.

Quel est le processus de création de texte en vidéo de HeyGen ?

HeyGen simplifie la production de contenu en convertissant directement vos scripts en un générateur de vidéos AI, avec des capacités de génération de voix AI naturelles. Cette approche de création de texte en vidéo réduit considérablement le temps de production et offre des économies de coûts substantielles par rapport aux méthodes vidéo traditionnelles.

HeyGen peut-il faciliter la création de vidéos d'annonces de service public multilingues ?

Absolument, HeyGen soutient la production rapide de vidéos d'annonces de service public pour des audiences diverses. Avec un support multilingue robuste et une technologie de génération de voix AI, les associations et organisations peuvent communiquer efficacement des informations résidentielles vitales sur diverses plateformes sociales.

Comment HeyGen assure-t-il un branding professionnel dans les vidéos générées ?

HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer des logos, couleurs et polices personnalisés de manière transparente dans vos vidéos. Cela garantit que chaque contenu, des vidéos explicatives aux communications internes, maintient une identité de marque cohérente et professionnelle avec des transitions fluides.

