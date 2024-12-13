HeyGen permet la production rapide de vidéos de haute qualité parfaites pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing, ce qui peut considérablement augmenter les ventes. Avec des fonctionnalités comme les avatars AI, le texte en vidéo à partir de script, et les sous-titres automatiques, HeyGen vous aide à créer des vidéos promotionnelles captivantes qui résonnent avec votre audience sur diverses plateformes.