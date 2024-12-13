Revendeur Créateur de Vidéos : Donnez du pouvoir à vos clients avec la création de vidéos IA
Fournissez aux clients des vidéos personnalisées avec leur marque sans effort. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs) pour livrer du contenu marketing poli et étiqueté en blanc.
Moteur Créatif
Pas d'équipe. Pas de coupures. Juste votre agent vidéo IA au travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Création de vidéo native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Intention
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen permet aux créateurs de vidéos pour revendeurs de multiplier facilement la création de vidéos pour leurs clients. En tant que créateur de vidéos IA, il simplifie le processus de production de vidéos marketing de haute qualité avec une marque personnalisée, rendant la création de vidéos facile et efficace.
Créez des vidéos publicitaires haute performance.
Quickly produce impactful advertising videos for diverse client campaigns, driving engagement and results efficiently.
Générer du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Effortlessly create captivating social media videos and short clips to boost client online presence and interaction.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut améliorer la création de mes vidéos de marketing et de vente ?
Le créateur de vidéos IA de HeyGen simplifie la création de vidéos marketing et de vidéos de vente de haute qualité en transformant les scripts en contenu professionnel avec des avatars IA et une personnalisation de marque. Cela rend le processus de création de vidéo efficace et percutant, en valorisant vos campagnes numériques.
Quelles options de personnalisation de marque HeyGen offre-t-il pour mes vidéos ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer sans effort leurs logos, couleurs spécifiques de la marque et styles uniques directement dans leurs projets vidéo. Cela garantit que chaque vidéo reflète l'identité de votre marque, améliorant vos efforts de marketing et préservant la cohérence.
Puis-je rapidement créer des vidéos explicatives en utilisant les fonctionnalités IA de HeyGen ?
Absolument, le créateur de vidéos IA de HeyGen simplifie la production de vidéos explicatives, vous permettant de profiter d'une variété de modèles vidéo professionnels et de transformer des scripts textuels en contenu visuel attrayant avec facilité. Cela rend la création de vidéos professionnelles accessible et rapide pour tout projet.
HeyGen convient-il à un créateur de vidéos revendeur qui recherche des fonctionnalités de marque blanche ?
HeyGen sert de logiciel vidéo en ligne puissant, idéal pour un créateur de vidéos revendeur souhaitant fournir des services de création de vidéos en marque blanche sous sa propre marque. Ses capacités avancées permettent un branding personnalisé et une production efficace pour répondre aux besoins variés des clients.