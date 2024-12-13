Créateur de Vidéos d'Intégration pour Revendeurs : Rapide, Facile, Efficace

Créez rapidement des vidéos d'intégration professionnelles pour les partenaires et boostez l'efficacité commerciale avec des avatars IA époustouflants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux responsables des ventes chargés de former de nouveaux partenaires, en mettant l'accent sur la puissance de la création de vidéos d'intégration efficaces avec HeyGen. Cette vidéo doit adopter un style visuel amical mais autoritaire, utilisant des arrière-plans propres et minimalistes et un texte clair à l'écran, avec une narration chaleureuse et encourageante. Soulignez la personnalisation et l'engagement possibles grâce à l'utilisation d'"avatars IA" réalistes pour transmettre les points clés de la formation.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises cherchant des solutions d'intégration efficaces, illustrant la simplicité et la rapidité de création de vidéos d'intégration. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et accueillante, employant une palette de couleurs de marque cohérente et des graphiques animés pour transmettre la facilité d'utilisation, soutenue par une voix off énergique et invitante. Présentez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour lancer la création de vidéos sans effort.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes pour les équipes marketing explorant des outils innovants, expliquant pourquoi HeyGen est le créateur de vidéos IA de premier choix pour améliorer leur stratégie de contenu, en particulier pour les vidéos de démonstration de produits. La présentation visuelle doit être élégante et high-tech, utilisant des transitions fluides et présentant clairement les fonctionnalités du produit, avec une piste audio confiante et articulée. Mettez en avant la capacité de "Génération de voix off" pour produire des récits soignés sans avoir besoin de talents vocaux professionnels.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration pour Revendeurs

Créez efficacement des vidéos d'intégration pour revendeurs, alimentées par l'IA, pour donner à vos partenaires les moyens de réussir.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Intégration
Commencez par saisir votre contenu d'intégration pour revendeurs. Notre plateforme utilise votre texte pour générer instantanément des voix off, en exploitant sa capacité de "texte en vidéo à partir d'un script".
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars IA" pour être le présentateur engageant de votre formation pour revendeurs. Cela ajoute une touche humaine sans besoin de tournage.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Maintenez un message cohérent en appliquant le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise grâce à des "contrôles de marque" complets. Cela garantit que vos vidéos s'alignent avec vos directives de marque.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et améliorez-la avec des "voix off IA" au son naturel pour une communication claire. Ensuite, exportez facilement votre vidéo d'intégration pour revendeurs dans divers formats.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Renforcer l'Efficacité Commerciale des Revendeurs

Fournissez aux revendeurs des vidéos de démonstration de produits générées par l'IA et des témoignages clients convaincants pour renforcer leurs arguments de vente et accélérer la conclusion des affaires.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de créateur de vidéos d'intégration pour revendeurs efficace ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration avec facilité, en utilisant des modèles de vidéos personnalisables, des avatars IA et des voix off IA. Ce processus simplifié garantit que vos revendeurs reçoivent une formation engageante et cohérente, améliorant leur succès en tant que partenaires.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen le créateur de vidéos IA idéal pour la formation en entreprise ?

HeyGen transforme les scripts en vidéos dynamiques générées par l'IA avec des avatars IA réalistes et des voix off IA professionnelles. Cela permet aux entreprises de produire efficacement des vidéos de formation de haute qualité et du contenu d'intégration des employés, tout en maintenant la cohérence de la marque grâce à des contrôles de marque robustes.

Puis-je facilement convertir des supports de formation existants en vidéos d'intégration engageantes avec HeyGen ?

Absolument. La fonctionnalité innovante de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen vous permet de transformer rapidement du contenu écrit en vidéos générées par l'IA captivantes. Vous pouvez personnaliser ces vidéos avec des avatars IA et la génération de voix off pour garantir une expérience d'apprentissage professionnelle et percutante.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans ses vidéos générées par l'IA ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans toutes vos vidéos générées par l'IA. Combiné à une large gamme de modèles de vidéos professionnels, cela garantit que chaque vidéo d'intégration ou module de formation s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre entreprise.

