Créateur de Vidéos de Mise en Lumière des Chercheurs : Création Sans Effort

Racontez visuellement votre histoire de recherche. Transformez des articles en vidéos dynamiques avec des modèles personnalisables.

Créez une vidéo captivante d'une minute mettant en lumière un explicatif de recherche en IA, conçue pour un public averti en technologie et des collaborateurs potentiels, en utilisant un style visuel moderne et épuré associé à une voix off autoritaire et claire générée via la génération de voix off de HeyGen pour articuler des concepts complexes, avec un avatar IA pour présenter les principales découvertes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo éducative engageante de 90 secondes destinée aux étudiants diplômés et aux chercheurs interdisciplinaires, axée sur la simplification d'un article de recherche complexe, en utilisant des visuels dynamiques et un style audio informatif, construite efficacement grâce à la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script et enrichie de sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez un récit inspirant de 2 minutes mettant en avant le parcours révolutionnaire d'un jeune chercheur et l'impact de sa recherche, ciblant les institutions académiques et les organismes de financement avec une esthétique visuelle inspirante et personnelle et un style audio chaleureux et encourageant, en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen et enrichi de médias pertinents de sa bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de démonstration concise de 60 secondes pour les créateurs de contenu et les chercheurs à la recherche d'outils efficaces, expliquant l'utilité technique d'un créateur de vidéos IA à des fins académiques, présentant un style visuel clair et convivial avec une narration concise, mettant en avant le redimensionnement des formats d'image et les exportations de HeyGen pour diverses plateformes et ses modèles et scènes intuitifs pour une production rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise en Lumière des Chercheurs

Transformez facilement des recherches complexes en vidéos captivantes avec l'IA, parfait pour mettre en valeur les réalisations académiques et engager un public plus large.

1
Step 1
Créez Votre Récit
Commencez par rédiger le récit de votre recherche ou collez le résumé de votre article. Notre plateforme alimentée par l'IA utilise votre texte pour générer un contenu vidéo initial avec des capacités de "texte en vidéo à partir d'un script".
2
Step 2
Choisissez Votre Persona IA
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars IA" pour représenter votre chercheur ou présenter vos découvertes, améliorant l'expérience du créateur de vidéos de mise en lumière des chercheurs.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels & Branding
Intégrez le branding de votre institution en utilisant nos "contrôles de branding" pour personnaliser votre vidéo avec des logos et des couleurs, assurant une apparence et une sensation cohérentes.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo de Mise en Lumière
Utilisez notre génération avancée de "voix off" pour ajouter une narration professionnelle, puis exportez votre vidéo soignée, simplifiant des concepts complexes pour un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Donnez vie aux récits de recherche grâce au storytelling vidéo IA

.

Créez des récits vidéo captivants pour partager les parcours de recherche, les méthodologies et les découvertes dans un format engageant.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le créateur de vidéos IA de HeyGen aide-t-il à simplifier des concepts de recherche complexes ?

HeyGen permet aux chercheurs de transformer des données complexes en vidéos explicatives "de recherche" engageantes en utilisant des "avatars IA" et des "voix off générées par IA". Cela permet un "storytelling" efficace pour les "présentations académiques" sans nécessiter de compétences approfondies en production vidéo.

HeyGen peut-il créer une expérience de "génération de vidéo de bout en bout" pour les articles de recherche ?

Oui, HeyGen offre une "génération de vidéo de bout en bout" en permettant aux utilisateurs de convertir des scripts directement en vidéo. Il ajoute automatiquement des "sous-titres et captions", garantissant que votre contenu de "créateur de vidéos de mise en lumière des chercheurs" est accessible et soigné.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les "présentations académiques" ?

HeyGen permet aux utilisateurs de contrôler le "branding" pour intégrer des logos et couleurs personnalisés, ainsi que des "modèles personnalisables" et des "visuels dynamiques". Ces fonctionnalités permettent de créer un contenu professionnel et aligné sur la marque pour le "créateur de vidéos de mise en lumière des jeunes chercheurs".

Comment les "avatars IA" améliorent-ils la création de "vidéos de recherche" avec HeyGen ?

Les avatars IA de HeyGen apportent une touche humaine à votre "vidéo de recherche", agissant comme des présentateurs engageants pour votre contenu. Cette technologie simplifie le processus de "création de vidéos à partir d'articles de recherche", rendant les sujets complexes plus accessibles pour votre public.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo