Créateur de Vidéo de Vue d'Ensemble de la Structure Hiérarchique : Améliorez la Clarté Interne

Expliquez rapidement la hiérarchie de votre équipe avec des vidéos explicatives professionnelles mettant en scène des avatars IA réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux responsables de département, démontrant comment les modèles vidéo de HeyGen simplifient la création d'explications claires des hiérarchies organisationnelles. Utilisez un visuel propre de style infographique avec une musique de fond entraînante et exploitez la fonctionnalité puissante de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une narration concise.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo didactique de 30 secondes destinée aux professionnels des RH et aux spécialistes de la formation et du développement, illustrant comment réaliser une vidéo explicative pour une nouvelle structure hiérarchique. Le style visuel doit être dynamique et étape par étape, accompagné d'une voix off encourageante et claire, soulignant la facilité d'utilisation des modèles et scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'entreprise de 50 secondes pour les propriétaires d'entreprise et les équipes marketing explorant les capacités d'une plateforme vidéo IA. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et élégante, avec une voix autoritaire mais amicale générée à l'aide de la génération avancée de voix off de HeyGen, expliquant les avantages de la création vidéo simplifiée pour la communication interne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Vue d'Ensemble de la Structure Hiérarchique

Créez sans effort des vidéos professionnelles et engageantes qui cartographient clairement la structure hiérarchique de votre équipe, favorisant une meilleure compréhension et communication.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller les détails de votre structure hiérarchique dans l'éditeur de script. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, garantissant que toutes les informations clés sont couvertes avec précision.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels et Avatars
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels et d'avatars IA réalistes pour représenter les membres et rôles de votre équipe, rendant les structures complexes faciles à visualiser.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Sous-titres Engagés
Améliorez la clarté en générant des voix off au son naturel directement à partir de votre script. Incluez des sous-titres pour garantir l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Facilement
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats adaptés à toute plateforme. Distribuez facilement votre vue d'ensemble de la structure hiérarchique, promouvant une communication interne fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Informations Organisationnelles Complexes

Simplifiez les structures hiérarchiques complexes et autres complexités organisationnelles avec des vidéos IA engageantes pour une meilleure clarté.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives captivantes sans effort grâce à sa plateforme vidéo IA intuitive. Notre moteur créatif vous permet de transformer un script en une vidéo dynamique avec des avatars IA et une génération de voix off de haute qualité, rationalisant l'ensemble du processus de production.

Quels modèles vidéo sont disponibles dans HeyGen ?

HeyGen propose une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels pour démarrer rapidement vos projets créatifs. Ces modèles, combinés à un éditeur glisser-déposer convivial et à de nombreuses vidéos de stock, facilitent la personnalisation du contenu pour divers besoins de communication interne ou de marketing.

HeyGen peut-il créer des avatars IA pour la communication interne ?

Absolument, HeyGen propose des avatars IA avancés qui peuvent transmettre vos messages avec une génération de voix off naturelle, parfaits pour la communication interne ou des vidéos de formation et d'intégration engageantes. Cette capacité garantit une diffusion de contenu professionnelle et cohérente à travers votre organisation.

Comment HeyGen convertit-il le texte en vidéo à partir d'un script ?

HeyGen utilise une capacité puissante de conversion de texte en vidéo à partir d'un script, vous permettant de simplement taper ou coller votre script pour générer automatiquement du contenu vidéo. Il inclut également la génération automatique de sous-titres, ce qui en fait un créateur de vidéo de vue d'ensemble de la structure hiérarchique idéal.

