Créateur de Vidéos d'Intégrité de Reporting pour des Visuels Fiables

Générez des vidéos sécurisées rapidement sur notre plateforme pilotée par l'IA. Exploitez la fonctionnalité de HeyGen de transformation de texte en vidéo à partir de scripts pour un contenu vérifiable.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de formation interne de 90 secondes pour les analystes de sécurité et les formateurs d'entreprise, soulignant l'importance de créer des vidéos sécurisées au sein d'une organisation. Adoptez un style visuel moderne et élégant qui démontre clairement les protocoles de sécurité et la gestion des données, soutenu par un ton audio autoritaire et rassurant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter des directives de sécurité cruciales, établissant la crédibilité et assurant un message cohérent pour une solution de création de vidéos de sécurité d'entreprise.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de reportage d'entreprise de 2 minutes destinée aux équipes de communication interne et aux spécialistes des relations publiques, démontrant comment diffuser rapidement des mises à jour critiques avec une intégrité de reporting absolue. L'esthétique visuelle doit imiter les graphiques dynamiques de style journal télévisé et les bandeaux inférieurs, associés à une voix off professionnelle de qualité broadcast. Mettez en avant l'efficacité de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour produire des récits captivants, vous rendant un créateur efficace de vidéos de reportage pour des annonces internes ou externes.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les chefs de projet et les départements RH, illustrant le flux de travail fluide de la génération de vidéos de bout en bout pour l'intégration ou les mises à jour de politiques. Employez un style visuel engageant, étape par étape, avec des graphiques lumineux et encourageants, complété par un récit explicatif. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement un contenu d'apparence professionnelle sans expérience approfondie en montage vidéo, assurant clarté et impact.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégrité de Reporting

Créez sans effort des reportages d'actualités vérifiés, sécurisés et professionnels ainsi que des communications d'entreprise avec notre plateforme pilotée par l'IA, garantissant précision et confiance.

Step 1
Collez Votre Script
Commencez par entrer votre script de nouvelles vérifié ou le texte de votre rapport. Notre plateforme utilise la "transformation de texte en vidéo à partir de scripts" pour transformer votre contenu en visuels captivants, formant la base de votre vidéo axée sur l'intégrité.
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" réalistes pour présenter votre rapport. Cela offre une présence à l'écran professionnelle et cohérente, renforçant la fiabilité de votre message.
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Automatiques
Améliorez la clarté et l'accessibilité pour votre audience en ajoutant facilement des "sous-titres/captions automatiques". Cette fonctionnalité garantit que vos informations critiques sont transmises et comprises avec précision, renforçant l'intégrité du reporting.
Step 4
Générez et Partagez en Toute Sécurité
Revoyez votre vidéo complète, apportez les derniers ajustements, puis générez votre reportage de haute qualité. Utilisez le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour partager vos vidéos sécurisées en toute confiance sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Informations Complexes de Conformité

Simplifiez les politiques complexes de reporting et d'intégrité en vidéos engageantes, améliorant la compréhension et l'adhésion dans votre organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'IA pour une création vidéo efficace ?

HeyGen est une plateforme pilotée par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos professionnelles sans effort. Elle utilise des avatars AI avancés et la technologie de transformation de texte en vidéo pour transformer vos scripts en contenu engageant, avec une génération de voix off réaliste.

Quelles fonctionnalités de sécurité HeyGen offre-t-il pour la production vidéo d'entreprise ?

En tant que créateur de vidéos de sécurité d'entreprise, HeyGen priorise les vidéos sécurisées grâce à un contrôle d'accès robuste, garantissant que votre contenu est protégé dans un environnement sécurisé. Cela en fait une plateforme fiable pour les besoins de production vidéo sensibles.

HeyGen peut-il automatiser l'ensemble du processus de production vidéo ?

Oui, HeyGen simplifie la génération de vidéos de bout en bout en offrant des fonctionnalités telles que les sous-titres/captions automatiques, les capacités de transformation de texte en vidéo, et des modèles et scènes personnalisables. Cette automatisation facilite la gestion efficace du contenu et la création rapide de vidéos.

Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans le contenu vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer facilement des logos et des couleurs spécifiques dans des modèles et scènes personnalisables. Cela garantit que chaque vidéo créée, y compris celles pour l'intégrité de reporting, s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

