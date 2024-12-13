Créateur de Vidéos Récapitulatives de Rapports | Transformez les Données en Vidéos Engagées

Transformez sans effort des rapports complexes en résumés vidéo captivants avec notre fonctionnalité de texte-en-vidéo alimentée par l'AI.

Créez une vidéo récapitulative annuelle de 60 secondes destinée aux parties prenantes et aux investisseurs, en utilisant un style visuel professionnel et axé sur les données avec des infographies claires et un avatar AI articulé pour présenter les principaux points financiers. Intégrez une génération de voix off nette pour garantir que le message soit transmis efficacement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo récapitulative de 30 secondes pour les réseaux sociaux à l'attention des participants et des abonnés de l'événement, avec des coupes dynamiques et rapides des moments forts de l'événement, des visuels vibrants et une musique de fond énergique. Assurez une accessibilité maximale en ajoutant automatiquement des sous-titres, ce qui la rend parfaite pour le partage sur les plateformes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo récapitulative informative de 45 secondes pour les membres de l'équipe interne et les chefs de projet, adoptant une esthétique visuelle propre et professionnelle avec des graphiques animés montrant les progrès et les réalisations clés, narrée par un avatar AI amical. Exploitez la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour transformer rapidement les notes de projet en un récit vidéo captivant.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo récapitulative de 30 secondes célébrant les jalons personnels ou les réussites d'une petite entreprise, ciblant les amis, la famille ou les clients fidèles. Cette vidéo doit mélanger des éléments photographiques nostalgiques avec une musique de fond douce, optimisée pour diverses plateformes sociales grâce au redimensionnement et à l'exportation selon le ratio d'aspect pour un affichage parfait.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives de Rapports

Transformez des rapports complexes en vidéos récapitulatives engageantes avec facilité. Notre plateforme intuitive vous aide à mettre en avant rapidement les informations clés pour une communication professionnelle.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par coller votre script de rapport ou utilisez notre Résumeur AI pour extraire les informations clés et générer un script vidéo concis.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une large gamme de modèles vidéo professionnels adaptés aux rapports, ou concevez vos propres scènes pour représenter visuellement vos données de manière efficace.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations
Améliorez votre vidéo avec des médias riches de notre bibliothèque, générez une voix off réaliste et assurez l'accessibilité avec des sous-titres automatiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo, ajustez le redimensionnement et l'exportation selon le ratio d'aspect pour différentes plateformes, et partagez sans effort votre récapitulatif de rapport percutant avec votre audience.

Cas d'Utilisation

Rationalisez les Présentations de Rapports et les Mises à Jour des Parties Prenantes

Convertissez efficacement des rapports détaillés en présentations vidéo facilement digestibles pour les parties prenantes et un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos récapitulatives engageantes pour divers objectifs ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos récapitulatives qui simplifie la création de vidéos captivantes pour divers objectifs, des récapitulatifs sur les réseaux sociaux aux moments forts d'événements. Utilisez nos modèles personnalisables et fonctionnalités AI pour créer des vidéos qui partagent efficacement les moments et messages clés.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour résumer du contenu en vidéos ?

HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées, y compris un Résumeur AI, pour transformer des rapports ou événements longs en contenu de Créateur de Vidéos Résumé de Rapports concis et dynamique. Cette capacité est idéale pour distiller efficacement les informations clés pour les formations et communications internes ou les équipes marketing.

Puis-je personnaliser le style visuel et les éléments de mes vidéos récapitulatives avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre de nombreuses options pour personnaliser les éléments vidéo, y compris les animations et transitions, ainsi que la possibilité d'ajouter de la musique de notre bibliothèque. Créez des vidéos récapitulatives uniques et cinématographiques qui s'alignent parfaitement avec votre marque ou message.

Quels outils HeyGen fournit-il pour accélérer les flux de travail de création de vidéos récapitulatives pour les créateurs de contenu ?

HeyGen équipe les créateurs de contenu avec des outils faciles à utiliser comme la fonctionnalité texte-en-vidéo et des avatars AI réalistes pour accélérer considérablement la création de vidéos en ligne. Cela permet une production efficace de vidéos récapitulatives professionnelles sans nécessiter une expérience de montage approfondie.

