Créateur de Vidéos pour Propriétés Locatives : Créez des Annonces Époustouflantes Facilement

Générez des visites virtuelles engageantes et augmentez les demandes avec nos Modèles intuitifs & scènes pour chaque annonce.

Créez une vidéo captivante de 30 secondes destinée aux futurs locataires, offrant une visite virtuelle rapide d'une propriété locative de premier choix. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des transitions fluides entre les pièces, accompagné d'une musique de fond entraînante et d'une voix off claire et amicale générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen, mettant en valeur chaque caractéristique clé.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 45 secondes spécifiquement pour les agents immobiliers et les gestionnaires de biens, en mettant l'accent sur les points de vente uniques d'une nouvelle annonce immobilière. Utilisez une esthétique visuelle épurée avec des superpositions de texte proéminentes mettant en avant les commodités, facilement réalisables avec les divers modèles et scènes de HeyGen, associés à une musique de fond sophistiquée pour rehausser l'attrait de ces vidéos d'annonces immobilières.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle informative de 60 secondes ciblant les propriétaires cherchant des services de gestion, illustrant les avantages du marketing vidéo immobilier professionnel. Le style visuel doit être moderne et digne de confiance, utilisant les avatars AI de HeyGen pour expliquer les services clés et tirer parti de sa fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour un message précis, créant un récit convaincant pour votre entreprise immobilière.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes mettant en lumière un quartier, parfaite pour les locataires venant de l'extérieur qui recherchent des zones locales pour une propriété locative. Visuellement, intégrez des prises de vue dynamiques des attractions et commodités à proximité, issues de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen, avec un fond musical énergique. Assurez-vous que la vidéo est optimisée pour diverses plateformes de médias sociaux en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour atteindre un public plus large.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Propriétés Locatives

Créez facilement des vidéos captivantes de propriétés locatives pour attirer plus de prospects et mettre en valeur vos annonces avec un flair professionnel et une grande facilité.

1
Step 1
Choisissez un Modèle Vidéo
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo conçus professionnellement pour démarrer votre projet, en tirant parti de notre vaste bibliothèque de Modèles & scènes pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Téléchargez Vos Médias de Propriété
Téléchargez facilement des photos et des clips vidéo de votre propriété locative. Notre plateforme vous permet d'ajouter rapidement vos ressources visuelles au modèle choisi, soutenue par notre bibliothèque de Médias/stock complète.
3
Step 3
Personnalisez Votre Contenu
Améliorez votre vidéo en ajoutant des voix off générées par AI ou en sélectionnant parmi nos avatars AI pour présenter les informations clés de la propriété. Exploitez nos puissants outils de génération de voix off au sein de notre plateforme vidéo alimentée par l'AI pour affiner votre récit.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Générez votre vidéo de propriété locative polie dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes. Utilisez nos fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour partager facilement sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant des histoires de réussite client avec des vidéos AI engageantes

.

Développez des vidéos de témoignages puissantes de locataires ou clients satisfaits, en utilisant l'AI pour renforcer la crédibilité et la confiance pour votre entreprise immobilière.

background image

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce que le Créateur de Vidéos Immobilières de HeyGen ?

HeyGen est une plateforme vidéo alimentée par l'AI conçue spécifiquement pour les professionnels de l'immobilier afin de créer facilement des vidéos d'annonces immobilières de haute qualité, des visites virtuelles de maisons et du contenu marketing. Elle permet aux agents immobiliers de produire des vidéos professionnelles efficacement, en tirant parti de la technologie AI de pointe et de modèles vidéo intuitifs.

Quels types de vidéos immobilières puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez créer une large gamme de vidéos immobilières, y compris des vidéos d'annonces immobilières engageantes, des visites virtuelles immersives de maisons, des vidéos de témoignages convaincantes et des vidéos explicatives informatives. Nos divers modèles vidéo et notre vaste bibliothèque de médias simplifient le processus de création pour tous vos besoins en marketing vidéo immobilier.

Comment HeyGen améliore-t-il le marketing vidéo immobilier ?

HeyGen améliore considérablement le marketing vidéo immobilier en permettant aux agents de produire rapidement et à grande échelle du contenu vidéo captivant. Utilisez des fonctionnalités telles que les avatars AI, le texte à vidéo et le branding personnalisé pour créer des vidéos cohérentes et professionnelles pour les plateformes de médias sociaux comme YouTube, attirant efficacement plus d'acheteurs potentiels.

Est-il facile de créer une vidéo de propriété locative avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen rend la création de vidéos de propriétés locatives simple et efficace, même sans expérience préalable en montage vidéo. Il suffit de sélectionner parmi une variété de modèles vidéo professionnels, d'ajouter votre script pour la conversion texte à vidéo et la génération de voix off, et d'incorporer des médias de notre bibliothèque de stock pour produire rapidement des vidéos d'annonces locatives convaincantes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo