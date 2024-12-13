Absolument, HeyGen rend la création de vidéos de propriétés locatives simple et efficace, même sans expérience préalable en montage vidéo. Il suffit de sélectionner parmi une variété de modèles vidéo professionnels, d'ajouter votre script pour la conversion texte à vidéo et la génération de voix off, et d'incorporer des médias de notre bibliothèque de stock pour produire rapidement des vidéos d'annonces locatives convaincantes.