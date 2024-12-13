Votre Créateur de Vidéo d'Introduction pour Propriétés en Location pour des Annonces Engagées

Générez facilement des vidéos d'annonces immobilières époustouflantes grâce à notre créateur de vidéos immobilières intuitif et à nos divers modèles & scènes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une production vidéo immobilière soignée de 45 secondes destinée à attirer les propriétaires et les investisseurs potentiels vers une société de gestion immobilière. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une voix off livrée par un "Avatar AI" créé via "Texte en vidéo à partir de script", mettant en avant des vidéos de présentation de propriétés réussies et des services de gestion.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo explicative informative de 60 secondes en utilisant des modèles vidéo immobiliers, adaptée aux acheteurs potentiels ou aux locataires à long terme qui comparent les options de propriété. Cette vidéo doit adopter un style visuel épuré et riche en graphiques avec un narrateur amical et rassurant, en exploitant la "Bibliothèque multimédia/soutien aux stocks" de HeyGen pour des visuels de haute qualité et des "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité et la clarté des caractéristiques de la propriété.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'introduction personnalisée de 20 secondes pour les réseaux sociaux, ciblant les clients potentiels et les abonnés qui recherchent une connexion plus personnelle avec un agent immobilier ou un propriétaire. L'esthétique doit être authentique et amicale, avec un ton conversationnel, en utilisant judicieusement le "Redimensionnement & exportation de l'aspect ratio" de HeyGen pour diverses plateformes et la "Génération de voix off" personnalisée pour se présenter et leur engagement envers le service client.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo d'Introduction pour Propriétés en Location

Créez facilement des vidéos d'introduction engageantes pour vos propriétés en location, attirant les locataires potentiels et mettant en avant les caractéristiques clés de manière efficace.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez par choisir parmi nos divers "Modèles & scènes" spécialement conçus pour les "modèles vidéo immobiliers", ou commencez avec une toile vierge pour construire votre introduction.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de la Propriété
Téléchargez vos propres photos et vidéos de la propriété, ou utilisez des "ressources de stock" de notre vaste "bibliothèque multimédia/soutien aux stocks" pour présenter efficacement votre location.
3
Step 3
Affinez avec Audio et Visuels
Améliorez votre introduction avec une narration professionnelle "voix off" en utilisant notre outil de "Génération de voix off", et appliquez des transitions dynamiques pour créer un aspect fluide et soigné pour votre vidéo d'introduction de propriété en location.
4
Step 4
Exportez Votre Introduction
Finalisez votre "vidéo immobilière" et utilisez le "Redimensionnement & exportation de l'aspect ratio" pour générer votre introduction dans le format optimal pour les plateformes de réseaux sociaux ou les annonces de propriétés directes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès Immobilières

Créez des témoignages vidéo convaincants et des histoires de succès de locataires ou de propriétaires satisfaits pour renforcer la confiance et la crédibilité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer la création de mes vidéos immobilières ?

HeyGen permet aux professionnels de l'immobilier de produire facilement des vidéos immobilières de haute qualité et des visites virtuelles de maisons. Utilisez des avatars AI et le texte en vidéo à partir de script pour créer des vidéos d'annonces immobilières engageantes qui attirent les acheteurs potentiels.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos d'introduction de propriétés en location ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles et de scènes vidéo immobilières, parfaits pour créer des vidéos d'introduction dynamiques pour les propriétés en location ou des intros pour YouTube. Notre plateforme simplifie le processus de génération d'intros animées pour vos annonces.

Puis-je personnaliser le contenu vidéo immobilier avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser entièrement vos créations vidéo immobilières avec votre logo et vos couleurs spécifiques grâce à nos contrôles de marque robustes. Cela garantit que vos vidéos d'annonces immobilières conservent une apparence professionnelle cohérente sur les réseaux sociaux.

Quelles fonctionnalités audio et d'accessibilité HeyGen offre-t-il pour les vidéos immobilières ?

HeyGen propose une génération de voix off avancée pour ajouter une narration professionnelle à vos vidéos immobilières, améliorant l'engagement des spectateurs. De plus, vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des légendes pour garantir que votre contenu est accessible à un public plus large, y compris les acheteurs potentiels.

