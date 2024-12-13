Créateur de Vidéos de Rénovation : Créez des Vidéos de Transformation de Maison Époustouflantes

Créez facilement des vidéos de rénovation Avant-Après époustouflantes pour les réseaux sociaux en utilisant des modèles personnalisables.

Créez une vidéo de rénovation Avant-Après de 30 secondes conçue pour des clients potentiels en rénovation domiciliaire, mettant en avant des transformations spectaculaires. Le style visuel doit être rapide et percutant avec une bande sonore entraînante, utilisant les voix off AI de HeyGen pour narrer les changements et souligner les améliorations clés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une présentation vidéo immobilière d'une minute ciblant les acheteurs potentiels, axée sur une propriété récemment rénovée intégrant des éléments de mise en scène virtuelle. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle professionnelle et épurée avec un ton informatif, mettant en scène les avatars AI de HeyGen pour présenter les caractéristiques clés de la propriété et générer un dialogue engageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les passionnés de projets DIY, détaillant un projet de rénovation domiciliaire spécifique du début à la fin. Le style visuel et audio doit être instructif et engageant, incorporant les sous-titres/captions de HeyGen pour plus de clarté et d'accessibilité, rendant les étapes faciles à suivre pour un large public.
Exemple de Prompt 3
Construisez une vidéo d'entreprise détaillée de 2 minutes pour une société de création de vidéos de rénovation, destinée aux clients commerciaux et aux propriétaires cherchant des services complets, illustrant leur processus et leur portfolio avec des séquences de haute qualité. Mettez l'accent sur un style visuel sophistiqué et autoritaire avec une musique de fond soignée, en utilisant les transitions fluides de HeyGen pour créer une présentation homogène et professionnelle qui reflète leur contrôle de marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rénovation

Transformez votre parcours de rénovation domiciliaire en vidéos captivantes Avant-Après avec notre plateforme AI intuitive, conçue pour une création sans effort et des résultats époustouflants.

1
Step 1
Téléchargez Vos Médias
Téléchargez facilement vos photos ou clips vidéo 'avant' et 'après' sur la plateforme. Notre AI photo en vidéo convertit vos ressources visuelles en un récit dynamique, prêt à être édité.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Visuels & du Texte
Choisissez parmi une variété de modèles personnalisables pour structurer votre histoire de rénovation. Améliorez votre vidéo avec des animations de texte dynamiques ou intégrez même les avatars AI de HeyGen.
3
Step 3
Générez des Voix Off AI
Donnez une touche professionnelle à votre histoire de rénovation en générant des voix off AI réalistes. Sélectionnez parmi diverses voix et langues pour narrer votre progression et souligner les détails clés.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez
Incorporez votre identité de marque en utilisant les contrôles de marque de HeyGen, en ajoutant votre logo et vos couleurs pour un look cohérent. Une fois perfectionnée, exportez votre vidéo de rénovation Avant-Après époustouflante.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Clients avec des Vidéos AI

Créez des vidéos engageantes alimentées par l'AI pour afficher fièrement des projets de rénovation domiciliaire réussis et des témoignages de clients, renforçant la confiance et attirant de nouveaux clients.

Questions Fréquemment Posées

Découvrez comment HeyGen simplifie la création de vidéos de rénovation Avant-Après professionnelles ou de contenu vidéo immobilier en utilisant des outils alimentés par l'AI.

HeyGen utilise des "outils alimentés par l'AI" et un "générateur d'images AI en vidéo" pour transformer vos idées ou images statiques en vidéos dynamiques de "rénovation Avant-Après" et en contenu captivant de "créateur de vidéos immobilières". Vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" pour produire sans effort des histoires visuelles de haute qualité.

Puis-je maintenir la cohérence de la marque lors de la création de vidéos de rénovation domiciliaire ou de contenu de mise en scène virtuelle avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des "contrôles de marque" complets, vous permettant d'incorporer vos logos, couleurs et polices personnalisées dans toutes vos "vidéos de rénovation domiciliaire" et présentations de "mise en scène virtuelle". Nos "modèles personnalisables" garantissent en outre que votre contenu s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.

Comment les avatars AI et les voix off AI de HeyGen peuvent-ils améliorer mes projets de créateur de vidéos de rénovation ou de projets DIY ?

HeyGen vous permet d'intégrer des "avatars AI" réalistes et de générer des "voix off AI" au son naturel pour vos projets de "créateur de vidéos de rénovation" et "projets DIY". Cette capacité vous permet d'expliquer des étapes complexes ou de mettre en avant des caractéristiques avec une narration engageante et professionnelle sans avoir besoin d'enregistrer votre propre voix ou d'apparaître à l'écran.

Quelles sont les capacités de l'AI photo en vidéo de HeyGen pour créer des vidéos de rénovation domiciliaire captivantes à partir d'images ?

L'"AI photo en vidéo" de HeyGen peut transformer vos images de propriété ou de design en "vidéos de rénovation domiciliaire" captivantes avec facilité, agissant comme un puissant "générateur d'images AI en vidéo". Elle permet des "transitions fluides" et l'ajout d'éléments dynamiques, faisant prendre vie aux photos statiques pour des "vidéos sur les réseaux sociaux" ou des annonces immobilières.

