Vidéos de Formation au Télétravail : Élevez les Compétences de Votre Équipe
Boostez la productivité et la collaboration de vos équipes virtuelles avec des formations vidéo personnalisées pour les employés. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour créer rapidement un contenu percutant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes spécifiquement pour les équipes virtuelles, décrivant les meilleures pratiques pour une collaboration améliorée dans un environnement de travail hybride. Adoptez un style visuel engageant avec des éléments en écran partagé et un ton amical et encourageant. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter efficacement l'information, et incluez des sous-titres pour l'accessibilité auprès des membres d'équipe divers.
Développez une vidéo informative de 60 secondes pour tous les travailleurs à distance, axée sur des stratégies pratiques pour équilibrer travail et vie personnelle et maîtriser la gestion du temps. La vidéo doit avoir un style visuel apaisant et informatif avec des séquences d'archives pertinentes, accompagnée d'une musique de fond douce. Cette pièce engageante peut être créée efficacement en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, en puisant dans sa vaste bibliothèque de médias/stock pour illustrer les concepts efficacement.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour les managers délivrant une formation vidéo aux employés, visant à améliorer la rétention des connaissances pour des protocoles de travail à distance spécifiques. Présentez le contenu avec un style visuel professionnel et direct, en utilisant un texte clair à l'écran et une voix off confiante. Pour optimiser la distribution sur diverses plateformes, utilisez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, en profitant de ses modèles et scènes soignés pour une livraison rapide et percutante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours en Ligne.
Créez efficacement de nouveaux cours de formation en ligne et du contenu éducatif pour atteindre une main-d'œuvre mondiale à distance.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'engagement et la rétention des connaissances des formations vidéo des employés en utilisant des fonctionnalités alimentées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation au télétravail ?
HeyGen simplifie la production de vidéos de formation au télétravail de haute qualité en convertissant directement le texte en vidéo à l'aide d'avatars AI réalistes, augmentant considérablement la productivité pour toutes les vidéos de formation d'entreprise.
Quelles options de branding HeyGen offre-t-il pour la formation vidéo des employés ?
HeyGen propose des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer facilement le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos formations vidéo pour employés et cours de formation en ligne, assurant une présence de marque cohérente et professionnelle.
Comment HeyGen améliore-t-il la communication et la rétention des connaissances pour les équipes virtuelles ?
HeyGen améliore la communication et la rétention des connaissances en permettant l'ajout rapide de sous-titres et de voix off à vos formations vidéo, rendant les outils numériques et le contenu plus accessibles et engageants pour les équipes virtuelles opérant dans n'importe quel environnement de travail hybride.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des ressources d'apprentissage à distance diversifiées pour les équipes à distance ?
Absolument, HeyGen offre une vaste bibliothèque de modèles et de scènes, ainsi qu'un support complet de bibliothèque de médias, rendant facile la production de divers matériaux de formation vidéo et ressources d'apprentissage à distance parfaitement adaptés à tout bureau ou équipe à distance.