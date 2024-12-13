créateur de vidéos de formation au télétravail : Boostez l'engagement et la productivité
Créez des vidéos de formation engageantes et évolutives pour les employés avec des avatars AI pour un apprentissage à distance amélioré.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'instruction de 60 secondes pour les employés existants de tous les départements, détaillant une mise à jour logicielle ou une politique d'entreprise révisée. La vidéo doit présenter visuellement de manière claire et étape par étape, en incorporant éventuellement des éléments enregistrés à l'écran, avec un avatar AI autoritaire mais accessible pour présenter l'information et assurer une compréhension complète grâce à des sous-titres/captions automatiques.
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes promouvant les meilleures pratiques pour une collaboration efficace en télétravail au sein d'un environnement de travail hybride. Le style visuel et audio doit être dynamique et énergique, utilisant divers modèles et scènes pour illustrer différents conseils, garantissant que le contenu soit à la fois informatif et visuellement stimulant pour tous les employés.
Concevez une pièce informative de 50 secondes pour former les managers, démontrant comment les manuels textuels obsolètes peuvent être transformés sans effort en vidéos de formation engageantes. La présentation doit être professionnelle et directe, montrant l'efficacité de la conversion d'un script en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script, enrichie de visuels pertinents de la bibliothèque de médias/support de stock.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Offrir une formation évolutive aux employés.
Développez rapidement des cours de formation complets et distribuez-les efficacement à l'échelle mondiale à l'ensemble de votre main-d'œuvre à distance, élargissant les opportunités d'apprentissage.
Améliorer l'engagement dans la formation.
Utilisez l'AI pour créer un contenu de formation dynamique et interactif qui améliore considérablement l'engagement et la rétention des connaissances pour vos employés à distance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos de formation en convertissant le texte en vidéo à partir d'un script avec des avatars AI réalistes. Cette approche alimentée par l'AI réduit considérablement le temps de production, vous permettant de générer rapidement des vidéos de formation professionnelles en utilisant divers modèles et scènes.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation évolutives pour les équipes à distance ?
Absolument. HeyGen est un créateur idéal de vidéos de formation au télétravail, vous permettant de produire des vidéos de formation pour les employés de haute qualité et évolutives. Ses fonctionnalités soutiennent une intégration cohérente et un apprentissage continu pour les équipes à distance, garantissant que chacun reçoive un contenu standardisé et personnalisé de manière efficace.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la qualité du contenu des vidéos de formation ?
HeyGen propose des fonctionnalités avancées pour élever vos vidéos de formation, y compris une vaste sélection d'avatars AI et une génération de voix off naturelle pour une diffusion engageante. Vous pouvez également ajouter des sous-titres/captions automatiques et utiliser des options de personnalisation de marque pour garantir une expérience de documentation vidéo professionnelle et accessible.
Comment HeyGen peut-il soutenir une formation efficace au télétravail avec l'AI ?
HeyGen permet une formation efficace au télétravail en utilisant sa plateforme alimentée par l'AI pour rationaliser la production vidéo. En transformant des scripts textuels en présentations dynamiques avec des avatars AI et des voix synthétiques, HeyGen facilite la création et la distribution de vidéos de formation complètes pour votre main-d'œuvre distribuée.