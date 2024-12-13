Créateur de Vidéos d'Intégration à Distance : Intégration Virtuelle Facile

Créez des vidéos de bienvenue engageantes pour les équipes à distance et améliorez la rétention des employés avec des modèles et scènes personnalisables.

Créez une vidéo de bienvenue engageante de 45 secondes pour les nouvelles recrues à distance, conçue pour rendre leur expérience initiale fluide et positive. Le style visuel doit être amical et professionnel, avec un avatar AI diversifié présentant les membres clés de l'équipe et fixant les attentes. Cette vidéo, utilisant les avatars AI de HeyGen, devrait offrir une visite rapide des outils et ressources essentiels, rendant le processus d'intégration à distance moins intimidant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour les équipes RH et les responsables du recrutement, présentant les meilleures pratiques pour une intégration efficace des employés. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des modèles et scènes professionnels pour démontrer les différentes étapes du parcours d'intégration. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair et concis, assurant la cohérence de tous les supports d'intégration virtuelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation dynamique de 30 secondes destinée aux chefs d'équipe à distance, offrant des conseils rapides pour des sessions d'intégration virtuelle réussies. Le style visuel doit être orienté action, avec des coupes rapides et des superpositions de texte pour mettre en évidence les points clés. Utilisez la fonction Texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script et les sous-titres pour garantir l'accessibilité et la clarté, même pour ceux qui regardent sans son.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de bienvenue inspirante et engageante de 90 secondes pour les nouvelles recrues, renforçant la culture et les valeurs de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être cinématographique et marqué, incorporant des séquences de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen qui s'alignent avec l'esthétique de l'entreprise. La vidéo devrait également considérer le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes, en faisant un atout polyvalent pour les efforts de rétention des employés.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Intégration à Distance

Créez facilement des vidéos d'intégration virtuelle engageantes pour les nouvelles recrues de votre équipe à distance, assurant une expérience cohérente et accueillante dès le premier jour.

1
Step 1
Choisissez Votre Base
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles vidéo professionnels pour créer des vidéos d'intégration à distance structurées et percutantes.
2
Step 2
Ajoutez des Présentateurs Alimentés par l'AI
Améliorez votre contenu en incorporant des avatars AI réalistes pour délivrer des messages clairs et cohérents, guidant les nouvelles recrues à travers leur intégration virtuelle.
3
Step 3
Personnalisez Votre Marque
Appliquez les contrôles de marque spécifiques à votre entreprise, y compris les logos et les schémas de couleurs, pour vous assurer que vos vidéos d'intégration reflètent l'identité de votre organisation.
4
Step 4
Exportez et Accueillez
Finalisez vos vidéos d'intégration des employés et exportez-les pour un partage facile, supportant diverses plateformes et offrant un accueil chaleureux et informatif à vos équipes à distance.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Bienvenue et Explicatives Dynamiques

.

Générez rapidement des vidéos de bienvenue engageantes et des clips explicatifs brefs, simplifiant les informations complexes pour les nouvelles recrues et renforçant la culture d'entreprise.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos d'intégration à distance pour les nouvelles recrues ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes spécifiquement conçues pour les équipes à distance et l'intégration virtuelle. Nos fonctionnalités alimentées par l'AI et nos modèles vidéo aident les entreprises à développer des expériences d'intégration complètes qui améliorent la rétention des employés.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de bienvenue engageantes pour les nouvelles recrues ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de bienvenue personnalisées et engageantes en utilisant des avatars AI et une large sélection de modèles vidéo. Avec des contrôles de marque robustes, vous pouvez vous assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise pour les nouvelles recrues.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être utilisés pour produire des vidéos de formation efficaces ?

Absolument, les avatars AI de HeyGen sont idéaux pour produire des vidéos de formation percutantes et des tutoriels vidéo, permettant une diffusion cohérente et professionnelle. Nos fonctionnalités alimentées par l'AI simplifient le contenu complexe en formats facilement digestibles, améliorant l'expérience d'apprentissage pour tous les employés.

Est-il facile de personnaliser les vidéos d'intégration avec la marque de mon entreprise dans HeyGen ?

Oui, HeyGen fournit des contrôles de marque intuitifs, vous permettant d'incorporer facilement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans toutes vos vidéos d'intégration. Notre vaste bibliothèque de modèles vidéo simplifie encore le processus de personnalisation pour un message de marque cohérent.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo