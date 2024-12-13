Créateur de Vidéos d'Intégration à Distance : Intégration Virtuelle Facile
Créez des vidéos de bienvenue engageantes pour les équipes à distance et améliorez la rétention des employés avec des modèles et scènes personnalisables.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo informative de 60 secondes pour les équipes RH et les responsables du recrutement, présentant les meilleures pratiques pour une intégration efficace des employés. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des modèles et scènes professionnels pour démontrer les différentes étapes du parcours d'intégration. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message clair et concis, assurant la cohérence de tous les supports d'intégration virtuelle.
Produisez une vidéo de formation dynamique de 30 secondes destinée aux chefs d'équipe à distance, offrant des conseils rapides pour des sessions d'intégration virtuelle réussies. Le style visuel doit être orienté action, avec des coupes rapides et des superpositions de texte pour mettre en évidence les points clés. Utilisez la fonction Texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script et les sous-titres pour garantir l'accessibilité et la clarté, même pour ceux qui regardent sans son.
Développez une vidéo de bienvenue inspirante et engageante de 90 secondes pour les nouvelles recrues, renforçant la culture et les valeurs de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être cinématographique et marqué, incorporant des séquences de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen qui s'alignent avec l'esthétique de l'entreprise. La vidéo devrait également considérer le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes, en faisant un atout polyvalent pour les efforts de rétention des employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez une Formation d'Intégration Complète.
Produisez efficacement des modules de formation complets pour les nouvelles recrues à distance, assurant une diffusion cohérente des connaissances et le développement des compétences à travers votre équipe mondiale.
Améliorez l'Engagement des Nouvelles Recrues.
Améliorez l'engagement et la rétention des nouvelles recrues avec des vidéos d'intégration interactives et alimentées par l'AI qui captivent et informent efficacement les employés à distance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos d'intégration à distance pour les nouvelles recrues ?
HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration engageantes spécifiquement conçues pour les équipes à distance et l'intégration virtuelle. Nos fonctionnalités alimentées par l'AI et nos modèles vidéo aident les entreprises à développer des expériences d'intégration complètes qui améliorent la rétention des employés.
Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de bienvenue engageantes pour les nouvelles recrues ?
HeyGen vous permet de produire des vidéos de bienvenue personnalisées et engageantes en utilisant des avatars AI et une large sélection de modèles vidéo. Avec des contrôles de marque robustes, vous pouvez vous assurer que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise pour les nouvelles recrues.
Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils être utilisés pour produire des vidéos de formation efficaces ?
Absolument, les avatars AI de HeyGen sont idéaux pour produire des vidéos de formation percutantes et des tutoriels vidéo, permettant une diffusion cohérente et professionnelle. Nos fonctionnalités alimentées par l'AI simplifient le contenu complexe en formats facilement digestibles, améliorant l'expérience d'apprentissage pour tous les employés.
Est-il facile de personnaliser les vidéos d'intégration avec la marque de mon entreprise dans HeyGen ?
Oui, HeyGen fournit des contrôles de marque intuitifs, vous permettant d'incorporer facilement le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise dans toutes vos vidéos d'intégration. Notre vaste bibliothèque de modèles vidéo simplifie encore le processus de personnalisation pour un message de marque cohérent.