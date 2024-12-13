Création de Vidéos Tutoriels à Distance pour Tous les Niveaux

Créez des vidéos explicatives et de formation engageantes sans compétences en montage, grâce à des modèles et scènes flexibles.

527/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo d'intégration vibrante de 60 secondes ciblant les nouveaux membres d'équipes à distance, illustrant les valeurs fondamentales de l'entreprise et les procédures d'installation initiales. Cette vidéo doit comporter des visuels lumineux et encourageants associés à un audio texte-parole clair et engageant pour accueillir et informer. Utilisez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo de formation professionnelle et visuellement cohérente, assurant une première impression soignée.
Exemple de Prompt 2
Développez une annonce vidéo concise de 30 secondes pour les clients existants, mettant en avant les dernières mises à jour de produits ou une nouvelle fonctionnalité. Le style visuel doit être dynamique et attrayant, avec une voix off générée par l'IA pour transmettre rapidement les informations clés. Créez cette vidéo directement à partir d'un script écrit en utilisant la fonction Texte-à-vidéo de HeyGen, assurant une production rapide de visuels époustouflants et d'informations précises.
Exemple de Prompt 3
Générez une réponse vidéo personnalisée rapide de 20 secondes pour le support client, abordant une question fréquemment posée ou démontrant une étape de dépannage courante. La présentation visuelle doit être directe et utile, montrant clairement la solution, accompagnée d'une voix off calme et claire. Améliorez la vidéo explicative en incorporant facilement des graphiques pertinents et des séquences d'archives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, simplifiant la création de contenu pour une assistance rapide.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos Tutoriels à Distance

Produisez sans effort des vidéos tutoriels professionnelles pour vos équipes à distance et votre documentation avec des outils AI intuitifs, sans compétences en montage vidéo requises.

1
Step 1
Créez Votre Script de Tutoriel
Commencez par écrire ou coller votre script, qui peut être amélioré avec notre rédacteur de script AI pour former la base précise de votre vidéo tutoriel.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Scènes
Choisissez parmi une variété de modèles de vidéos et de médias d'archives, ou téléchargez votre propre enregistrement d'écran pour guider visuellement votre audience à travers les étapes du tutoriel.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Avatars AI
Améliorez votre tutoriel avec une narration professionnelle en utilisant nos voix texte-parole AI ou en intégrant un avatar AI pour présenter votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre tutoriel en appliquant des contrôles de marque et des sous-titres, puis exportez-le facilement dans divers ratios d'aspect pour un partage fluide avec votre équipe à distance.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos Explicatives Rapides pour les Réseaux Sociaux

.

Créez rapidement des clips tutoriels courts et partageables et des vidéos explicatives pour les plateformes de réseaux sociaux afin de transmettre rapidement des informations et attirer l'attention.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos créatives pour tout le monde ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos époustouflantes, y compris des vidéos explicatives et de formation, sans avoir besoin de compétences avancées en montage vidéo. Notre plateforme utilise l'IA générative pour transformer le texte en vidéos professionnelles avec des avatars et voix off AI, rendant la création de vidéos créatives accessible et efficace.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement des vidéos explicatives et présentations cohérentes avec la marque ?

Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles de vidéos et de scènes personnalisables pour simplifier la production de vidéos explicatives professionnelles et de présentations animées. Les utilisateurs peuvent facilement appliquer des contrôles de marque, tels que des logos et des couleurs, et accéder à une bibliothèque de médias robuste pour s'assurer que chaque vidéo reflète l'identité unique de leur marque.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos tutoriels à distance ?

HeyGen utilise des outils vidéo AI avancés, y compris les fonctions texte-à-vidéo à partir de script et rédacteur de script AI, pour faciliter la création de vidéos tutoriels à distance. Ces fonctionnalités permettent aux équipes de générer efficacement une documentation vidéo complète et des vidéos pédagogiques, améliorant la productivité et la collaboration.

Comment la plateforme AI générative de HeyGen peut-elle améliorer le contenu pour divers projets créatifs ?

La plateforme AI générative de HeyGen offre des capacités diverses comme la génération de voix off AI, le créateur de personnages, et le redimensionnement des ratios d'aspect pour soutenir une large gamme de projets créatifs, des réponses vidéo personnalisées aux campagnes vidéo. Cela permet aux créateurs de contenu de produire des programmes numériques engageants et de réutiliser efficacement le contenu vidéo.

