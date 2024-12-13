Outil de Formation Vidéo à Distance : Apprentissage Alimenté par l'AI
Renforcez vos équipes à distance avec des vidéos de formation engageantes pour les employés, créées sans effort grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux rédacteurs techniques, démontrant la facilité de création de guides utilisateur étape par étape avec un outil de formation vidéo à distance. Le style visuel et audio doit être moderne et très informatif, mettant en avant les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts pour générer automatiquement du contenu, enrichi de sous-titres synchronisés pour l'accessibilité, et une bande sonore de fond dynamique et entraînante.
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les chefs d'entreprise et les chefs de département, mettant en avant les avantages de la création d'une bibliothèque complète de vidéos de formation pour la formation continue des employés. L'esthétique visuelle doit être engageante, lumineuse et dynamique, utilisant divers modèles et scènes pour présenter différents modules de formation, augmentée par le support de bibliothèques de médias/stock diversifiées pour créer un contenu visuellement riche.
Réalisez une vidéo explicative pratique de 45 secondes pour les responsables des opérations et les chefs d'équipe, illustrant comment transformer des SOP standard en vidéos de formation efficaces à l'aide d'un outil de formation vidéo à distance. Le style visuel et audio doit transmettre efficacité et clarté, en se concentrant sur l'application pratique, avec une génération de voix off calme et guidante, et démontrant un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio fluides pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez l'AI pour améliorer significativement l'engagement dans la formation des employés et améliorer la rétention des connaissances pour les équipes à distance.
Élargissez la Portée des Cours de Formation.
Générez rapidement des cours vidéo diversifiés, permettant aux organisations d'éduquer plus d'apprenants à l'échelle mondiale et de construire des bibliothèques de vidéos tutoriels complètes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il servir d'outil de formation vidéo à distance pour les entreprises modernes ?
HeyGen, une plateforme AI générative de premier plan, permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles et une documentation vidéo complète. Il facilite la production de contenu engageant pour les équipes à distance, simplifiant l'intégration et la formation des employés grâce à des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo.
Quels types de documentation vidéo et de guides puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire diverses formes de documentation vidéo, y compris des guides utilisateur détaillés étape par étape, une vaste bibliothèque de vidéos tutoriels, et des SOP clairs. Notre plateforme intègre des avatars AI et du texte-à-vidéo pour simplifier le processus de création de matériel de formation complet pour les employés.
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation de haute qualité ?
HeyGen rationalise le processus de création de vidéos de formation en exploitant sa plateforme AI générative avancée. Les utilisateurs peuvent convertir des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off réalistes, réduisant considérablement le temps de production pour tout, de l'intégration aux guides utilisateur détaillés étape par étape.
Puis-je personnaliser mes vidéos de formation créées avec HeyGen pour correspondre à l'identité de mon entreprise ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans toutes vos vidéos de formation. Cela garantit que votre documentation vidéo et le contenu de votre bibliothèque de vidéos tutoriels reflètent constamment l'identité professionnelle de votre entreprise.