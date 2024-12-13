Outil de Formation Vidéo à Distance : Apprentissage Alimenté par l'AI

Renforcez vos équipes à distance avec des vidéos de formation engageantes pour les employés, créées sans effort grâce à notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

489/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux chefs de produit et aux rédacteurs techniques, démontrant la facilité de création de guides utilisateur étape par étape avec un outil de formation vidéo à distance. Le style visuel et audio doit être moderne et très informatif, mettant en avant les capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts pour générer automatiquement du contenu, enrichi de sous-titres synchronisés pour l'accessibilité, et une bande sonore de fond dynamique et entraînante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle concise de 30 secondes pour les chefs d'entreprise et les chefs de département, mettant en avant les avantages de la création d'une bibliothèque complète de vidéos de formation pour la formation continue des employés. L'esthétique visuelle doit être engageante, lumineuse et dynamique, utilisant divers modèles et scènes pour présenter différents modules de formation, augmentée par le support de bibliothèques de médias/stock diversifiées pour créer un contenu visuellement riche.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo explicative pratique de 45 secondes pour les responsables des opérations et les chefs d'équipe, illustrant comment transformer des SOP standard en vidéos de formation efficaces à l'aide d'un outil de formation vidéo à distance. Le style visuel et audio doit transmettre efficacité et clarté, en se concentrant sur l'application pratique, avec une génération de voix off calme et guidante, et démontrant un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio fluides pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Outil de Formation Vidéo à Distance

Simplifiez l'intégration des employés et le développement des compétences pour vos équipes à distance avec des vidéos de formation engageantes, alimentées par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou construisez une scène à partir de zéro en utilisant notre interface intuitive de création de vidéos de formation. Saisissez votre contenu de formation principal, sachant que vous pouvez facilement le personnaliser par la suite.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour narrer votre formation. Cela permet des réponses vidéo personnalisées et un style de présentation cohérent pour tout votre contenu didactique.
3
Step 3
Appliquez la Marque et les Sous-titres
Intégrez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs de marque spécifiques, pour garantir que toute votre documentation vidéo s'aligne avec votre identité d'entreprise. Générez automatiquement des sous-titres pour améliorer l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Utilisez le redimensionnement d'aspect-ratio et diverses options d'exportation pour optimiser votre vidéo pour différentes plateformes. Partagez facilement votre vidéo de formation pour les employés avec vos équipes à distance ou intégrez-la dans votre système de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez le Contenu Éducatif Complexe

.

Simplifiez les sujets éducatifs complexes et les procédures en contenu vidéo facilement assimilable, améliorant l'apprentissage et la compréhension à distance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir d'outil de formation vidéo à distance pour les entreprises modernes ?

HeyGen, une plateforme AI générative de premier plan, permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos de formation professionnelles et une documentation vidéo complète. Il facilite la production de contenu engageant pour les équipes à distance, simplifiant l'intégration et la formation des employés grâce à des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo.

Quels types de documentation vidéo et de guides puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire diverses formes de documentation vidéo, y compris des guides utilisateur détaillés étape par étape, une vaste bibliothèque de vidéos tutoriels, et des SOP clairs. Notre plateforme intègre des avatars AI et du texte-à-vidéo pour simplifier le processus de création de matériel de formation complet pour les employés.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation de haute qualité ?

HeyGen rationalise le processus de création de vidéos de formation en exploitant sa plateforme AI générative avancée. Les utilisateurs peuvent convertir des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off réalistes, réduisant considérablement le temps de production pour tout, de l'intégration aux guides utilisateur détaillés étape par étape.

Puis-je personnaliser mes vidéos de formation créées avec HeyGen pour correspondre à l'identité de mon entreprise ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans toutes vos vidéos de formation. Cela garantit que votre documentation vidéo et le contenu de votre bibliothèque de vidéos tutoriels reflètent constamment l'identité professionnelle de votre entreprise.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo