Générateur de Vidéos de Formation à Distance : Créez des Cours Engagés
Produisez instantanément des formations professionnelles pour les employés et des guides pratiques en utilisant des Avatars AI et des modèles prêts pour la formation et le développement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de formation de 90 secondes pour les nouveaux employés, couvrant les protocoles de sécurité essentiels de l'entreprise. Adoptez un style visuel engageant et amical avec des avatars AI diversifiés et des infographies intégrées, complétés par la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication claire. La vidéo doit utiliser des modèles prêts pour la formation et le développement pour un déploiement rapide.
Produisez un guide pratique de 2 minutes pour les utilisateurs finaux, expliquant le processus de configuration d'une nouvelle fonctionnalité logicielle. La vidéo doit adopter un style visuel interactif et étape par étape avec du texte à l'écran, soutenu par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents. Assurez-vous que des sous-titres précis sont générés pour améliorer l'accessibilité et aider à créer des guides pratiques complets.
Concevez une vidéo de 45 secondes pour l'habilitation des ventes destinée à l'équipe commerciale interne, présentant un nouvel avantage produit. Le style visuel doit être dynamique et motivant, avec des têtes parlantes livrées par des avatars AI convaincants. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour adapter facilement le contenu à diverses plateformes, renforçant ainsi l'habilitation des ventes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Programmes de Formation Complets.
Développez et étendez rapidement des cours de formation robustes pour éduquer les employés et atteindre efficacement un public mondial.
Améliorez l'Engagement et la Rétention des Apprenants.
Exploitez l'AI pour produire des vidéos de formation dynamiques et interactives qui améliorent considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour la formation technique ?
La plateforme AI générative de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos AI professionnelles, en utilisant des Avatars AI réalistes et un générateur de voix AI pour simplifier la production de vidéos de formation technique. Cette capacité en fait un générateur de vidéos de formation à distance efficace.
Quelles fonctionnalités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour le contenu de formation global ?
HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que le sous-titrage automatique et prend en charge plus de 140 langues, garantissant une accessibilité complète pour les vidéos de formation globales. Ses outils d'édition robustes permettent également un contrôle précis et une personnalisation de votre matériel de formation à distance.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des guides pratiques et des modèles prêts pour la formation et le développement ?
Oui, HeyGen offre une variété de modèles prêts pour la formation et le développement conçus pour simplifier la création de vidéos de formation engageantes pour les employés et de guides pratiques étape par étape. Cette plateforme est idéale pour développer rapidement et efficacement du matériel de formation complet.
Quels outils HeyGen offre-t-il pour simplifier la création et la distribution de vidéos ?
HeyGen améliore la collaboration d'équipe avec son Éditeur intuitif, permettant une création de contenu fluide. Des fonctionnalités telles que le partage intelligent, une extension de navigateur et une application de bureau garantissent que les vidéos AI professionnelles peuvent être facilement distribuées et gérées à travers des équipes à distance.