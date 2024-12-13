Générateur de Vidéos de Formation à Distance : Créez des Cours Engagés

Produisez instantanément des formations professionnelles pour les employés et des guides pratiques en utilisant des Avatars AI et des modèles prêts pour la formation et le développement.

Créez une vidéo de formation technique d'une minute pour les professionnels de l'informatique, démontrant une configuration réseau complexe. Le style visuel doit être épuré et professionnel, s'appuyant fortement sur des enregistrements d'écran et une voix off AI claire. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la création de contenu, garantissant une formation technique complète.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de formation de 90 secondes pour les nouveaux employés, couvrant les protocoles de sécurité essentiels de l'entreprise. Adoptez un style visuel engageant et amical avec des avatars AI diversifiés et des infographies intégrées, complétés par la génération de voix off de HeyGen pour assurer une communication claire. La vidéo doit utiliser des modèles prêts pour la formation et le développement pour un déploiement rapide.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide pratique de 2 minutes pour les utilisateurs finaux, expliquant le processus de configuration d'une nouvelle fonctionnalité logicielle. La vidéo doit adopter un style visuel interactif et étape par étape avec du texte à l'écran, soutenu par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents. Assurez-vous que des sous-titres précis sont générés pour améliorer l'accessibilité et aider à créer des guides pratiques complets.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes pour l'habilitation des ventes destinée à l'équipe commerciale interne, présentant un nouvel avantage produit. Le style visuel doit être dynamique et motivant, avec des têtes parlantes livrées par des avatars AI convaincants. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour adapter facilement le contenu à diverses plateformes, renforçant ainsi l'habilitation des ventes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à Distance

Créez facilement des vidéos de formation professionnelles avec des Avatars AI, des modèles personnalisables et des outils d'édition puissants, conçus pour les équipes à distance.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation
Commencez par sélectionner parmi une bibliothèque de modèles prêts pour la formation et le développement ou collez votre script pour générer instantanément une vidéo de formation complète. Cela simplifie la configuration initiale de vos vidéos de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un Avatar AI pour narrer votre contenu. Personnalisez leur apparence et leur voix à l'aide du générateur de voix AI pour une touche personnalisée, parfaite pour la formation des employés.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Incorporez des médias stock pertinents ou téléchargez vos propres ressources pour enrichir votre vidéo. Utilisez les contrôles de branding pour appliquer votre logo et vos couleurs, garantissant une identité de marque cohérente tout au long de votre projet sur la plateforme AI générative.
4
Step 4
Exportez et Partagez en Toute Sécurité
Finalisez votre vidéo de formation à distance avec des sous-titres générés automatiquement et exportez-la dans le format d'aspect ratio souhaité. Partagez facilement vos guides pratiques et contenus d'apprentissage complétés avec votre équipe.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Technique et de Conformité

.

Transformez sans effort des informations techniques et de conformité complexes en guides vidéo clairs et faciles à comprendre pour un apprentissage efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour la formation technique ?

La plateforme AI générative de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts en vidéos AI professionnelles, en utilisant des Avatars AI réalistes et un générateur de voix AI pour simplifier la production de vidéos de formation technique. Cette capacité en fait un générateur de vidéos de formation à distance efficace.

Quelles fonctionnalités techniques avancées HeyGen offre-t-il pour le contenu de formation global ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que le sous-titrage automatique et prend en charge plus de 140 langues, garantissant une accessibilité complète pour les vidéos de formation globales. Ses outils d'édition robustes permettent également un contrôle précis et une personnalisation de votre matériel de formation à distance.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des guides pratiques et des modèles prêts pour la formation et le développement ?

Oui, HeyGen offre une variété de modèles prêts pour la formation et le développement conçus pour simplifier la création de vidéos de formation engageantes pour les employés et de guides pratiques étape par étape. Cette plateforme est idéale pour développer rapidement et efficacement du matériel de formation complet.

Quels outils HeyGen offre-t-il pour simplifier la création et la distribution de vidéos ?

HeyGen améliore la collaboration d'équipe avec son Éditeur intuitif, permettant une création de contenu fluide. Des fonctionnalités telles que le partage intelligent, une extension de navigateur et une application de bureau garantissent que les vidéos AI professionnelles peuvent être facilement distribuées et gérées à travers des équipes à distance.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo