Créez une vidéo de 90 secondes destinée aux responsables d'équipes à distance, démontrant comment générer efficacement des mises à jour hebdomadaires de projet ou des guides d'intégration. Le style visuel doit être professionnel et clair, avec un ton audio encourageant et informatif. Mettez en avant comment les fonctionnalités "Texte en vidéo à partir d'un script" et "Génération de voix off" de HeyGen simplifient le processus de création de vidéos pour équipes à distance, permettant une collaboration facile à travers les distances.

Générer une Vidéo