Créateur de Vidéos pour Équipes à Distance : Créez des Vidéos Professionnelles Ensemble
Une collaboration en temps réel sans faille avec des outils alimentés par l'AI aide votre équipe à créer des vidéos professionnelles en utilisant le Texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo concise de 60 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les professionnels du marketing, mettant en avant la puissance d'un Agent Vidéo AI dans la création de publicités convaincantes. Cette vidéo doit adopter une esthétique visuelle moderne et élégante avec un style audio informatif, légèrement futuriste. Soulignez la facilité d'utilisation des "Avatars AI" de HeyGen et des divers "Modèles & scènes" pour transformer des concepts en une expérience d'édition vidéo en ligne efficace.
Développez un tutoriel vidéo complet de 2 minutes pour les formateurs en logiciels et le personnel de support informatique, expliquant des procédures techniques complexes avec une clarté maximale. Le style visuel et audio doit être explicatif, précis et étape par étape, tout en maintenant un ton calme. Démontrez comment HeyGen facilite l'intégration des enregistrements d'écran avec des "Sous-titres/captions" générés automatiquement, enrichis par des visuels pertinents de sa "Bibliothèque de médias/support de stock" pour une compréhension maximale.
Imaginez une vidéo dynamique de 75 secondes conçue pour les équipes de communication d'entreprise et les départements RH, illustrant comment gérer efficacement l'orchestration des flux de travail pour les annonces internes. Le style visuel doit être organisé et adapté au milieu professionnel, complété par un ton audio engageant. Mettez en avant la capacité de HeyGen à offrir le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour diverses plateformes et son utilisation de "Modèles & scènes" professionnels, favorisant la collaboration en temps réel entre les membres de l'équipe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation & l'Intégration à Distance.
Élevez l'engagement et la rétention des connaissances lors de la formation des équipes à distance en utilisant du contenu vidéo alimenté par l'AI pour de meilleurs résultats d'apprentissage.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux, permettant aux équipes marketing à distance de maintenir une forte présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos pour les équipes à distance ?
HeyGen permet aux équipes à distance de disposer d'un éditeur vidéo en ligne complet qui simplifie l'ensemble du processus de création vidéo. Ses fonctionnalités permettent une collaboration en temps réel et une orchestration des flux de travail, ce qui en fait un créateur de vidéos idéal pour les équipes à distance.
Quels outils alimentés par l'AI sont disponibles dans HeyGen pour la production vidéo ?
HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et une conversion fluide de texte en vidéo à partir d'un script. Vous pouvez également tirer parti de sa génération de voix off robuste pour améliorer votre contenu vidéo.
HeyGen peut-il répondre à des exigences médiatiques et de marque diversifiées ?
Oui, HeyGen prend en charge une riche bibliothèque de médias et offre des contrôles de marque complets pour garantir que vos vidéos professionnelles s'alignent sur votre identité. Vous pouvez utiliser divers modèles et scènes pour créer du contenu soigné efficacement.
HeyGen offre-t-il des options de sortie flexibles et un support multi-plateformes ?
Absolument. HeyGen prend en charge la publication multi-plateformes et offre un redimensionnement et une exportation flexibles des ratios d'aspect pour divers canaux. De plus, il peut générer automatiquement des transcriptions et des sous-titres, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs.