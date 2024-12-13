Produisez une vidéo concise d'une minute pour les équipes de développement à distance, présentant une mise à jour technique du produit avec des visuels professionnels et nets mettant en avant les caractéristiques clés et les points de données. La vidéo doit comporter une voix off générée par l'IA claire et concise expliquant les avancées, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo pour simplifier la création de contenu.

Générer une Vidéo